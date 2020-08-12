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Чихуахуа привела спасателей к умирающему 86-летннему ветерану

Сегодня, 07:13

Это произошло в американском муниципалитете Ориентал, штат Северная Каролина

Собака породы чихуахуа по кличке Бу-Бу спасла жизнь 86-летннему ветерану Руди Армстронгу, у которого случился сердечный приступ. Это произошло в американском муниципалитете Ориентал, штат Северная Каролина. Об этом пишет сайт UPI.

Руди Армстронг не смог дотянуться до телефона, поскольку был частично парализован. "Я не хотел лежать там, пока кто-нибудь случайно не нашел бы меня, поэтому сказал: "Бу-Бу, помоги мне немного", – рассказал Армстронг.

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Пес убежал от своего хозяина и через некоторое время вернулся вместе с рабочим, который вызвал скорую помощь. Мужчину госпитализировали. Через пять дней он воссоединился со своей собакой. "У меня слезы льются. Я так скучал по ней", – сказал Руди, встретившись с Бу-Бу.

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Напомним, мексиканец Антонио Муньос решил прислушаться к советам врачей и без крайней надобности не выходил из квартиры во время карантина. Однако парень очень сильно захотел чипсов. Долго не думая, Антонио отправил в универмаг через дорогу своего пса породы чихуахуа, прицепив к ошейнику короткую записку для кассира.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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