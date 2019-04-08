Чистый четверг 2019: какого числа отмечается, и какие обычаи соблюдаются

Узнайте, когда отмечаем Чистый четверг в 2019 году, какая история и традиции праздника

Чистый четверг: когда надо купаться Фото: Depositphotos

Чистый четверг, наступающий в канун Пасхи, судя по названию, знаком нам как день очищения души и тела. Какая дата Чистого четверга в 2019 году, а также какая история и традиции праздника – узнайте в нашей статье.

Чистый четверг 2019: какого числа отмечается

Традиционно за три дня до Пасхи отмечается Чистый четверг – важный день Страстной недели. Поскольку в нынешнем году Пасха отмечается 28 апреля, то Чистый четверг 2019 приходится на 25 апреля. Каждый день Страстной недели имеет свое значение и свои традиции. В то же время за неделю до Пасхи особое значение придается богослужению.

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Чистый четверг: история великого дня

В Великий Чистый четверг христиане вспоминают четыре события, происходившие более двух тысяч лет назад: Тайную вечерю, омовение Христом ног ученикам, молитву Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Издавна к Чистому четвергу были приурочены очистительные обряды. Считалось, что перед Пасхой необходимо очистить не только пространство, но и душу. Поэтому люди отправлялись на утреннюю службу в церковь, где исповедовались и причащались, а по возвращению брались за работу.

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Обычаи Чистого четверга: что нужно делать

Обряды и обычаи Чистого четверга затрагивали как здоровье человека, так и его быт – пищу, посуду, жилье.

Многие из этих обрядов нацелены на очищение — наряду с душой перед Пасхой было необходимо очистить тело и окружающее пространство. В Чистый четверг устраивали генеральную уборку жилья, очищали дом от ненужных вещей, вымывали посуду, стирали одежду и белье, готовили еду и пекли куличи к Пасхе.

Кроме того, магическая и целительная сила приписывалась и испеченному в этот день хлебу, и особо – приготовленной соли. Она так и называлась – четверговой.

Стоит отметить, что именно в Чистый четверг готовится вся еда к Пасхе: красятся яйца, пекутся пироги, пасхальные куличи и другие угощения, ведь в Страстную пятницу это делать уже нельзя.

Важно также помнить, что все приготовления должны сопровождаться только хорошими и добрыми помыслами. Также в Чистый четверг по традиции помогали нуждающимся.

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