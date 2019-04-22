Чистый четверг 2019: поздравления, стихи и картинки

Мы собрали для вас лучшие поздравления с Чистым четвергом 2019

Чистый четверг 2019 отмечаем 25 апреля Фото: Pixabay

25 апреля украинцы будут отмечать Чистый четверг 2019, который считается одним из самых важных дней Страстной пятницы. В этот день нужно искупаться, особенно это касается больных и слабых, потому что вода ранним утром обладает целебной силой. Также в четверг же начинают готовить пасхи (куличи).

Поздравления с Чистым четвергом 2019 Фото: forumsmile

"Сегодня" подготовили для вас самые красивые и оригинальные поздравления с Чистым четвергом 2019, а также собрали лучшие картинки, открытки, стихи и смс-сообщения.

Поздравления с Чистым четвергом 2019: стихи и открытки

***

На Чистый четверг

Мы вам шлем поздравок!

Душой ощутите

Вы света глоток,

Который Господь наш

Всем людям послал,

Чтоб каждый обрёл

Свой большой идеал!

Чтоб каждый из грешников

К Богу пришёл,

Чтоб понял: у Бога

Всегда хорошо

Любому, кто в двери

Его постучит!

Пусть день этот счастье

Всем людям сулит!

Поздравления с Чистым четвергом 2019 Фото: forumsmile



***

Я готова на все сто,

Прибралась уже давно.

Мысли чистые готовы,

И звенят словно подковы.

Всем желаю позитива,

Чтобы жизнь была красивой,

Чтобы счастья было много

И короткою дорога.

И здоровья от души,

Поздравок скорей прими.

Поздравления с Чистым четвергом 2019 Фото: forumsmile



***

Бывает день в году, когда

С особой силою вода

Омоет страждущее тело,

И всё, что в сердце наболело

Уйдёт, исчезнет без следа.

С собою унесёт вода

Грехи, уныние и боль,

Из ран твоих омоет соль,

От скверны душу исцелит.

Пускай Господь тебя хранит!

Поздравления с Чистым четвергом 2019 Фото: forumsmile



***

В этот день все христиане,

Так ведётся с давних пор,

Очень рано утром встанут,

Вынесут из дома сор.



Вещи все перестирают,

Дом до блеска уберут,

И об этом каждый знает,

Так приятен этот труд.



Не забудь и сам помыться,

Смой грехи все и потом,

Засверкают счастьем лица,

Всех вас с чистым четвергом!

Поздравления с Чистым четвергом 2019 Фото: forumsmile



***

В Чистый четверг рано-рано проснись,

В доме своем и в душе приберись,

Смой все тревоги — они ни к чему,

Прочь прогоняя тоску, как чуму.



Пусть удаются дела без проблем,

Хватит для радости поводов, тем,

А от удачи глаза заблестят...

Каждой минуте будь счастлив и рад!

Поздравления с Чистым четвергом 2019 Фото: forumsmile



***

В Страстной четверг святое дело:

В порядок дом свой привести,

Очиститься душой и телом,

И в церковь свечку принести.



Потом кулич испечь, украсить,

Готовясь к Пасхе в выходной.

С любовью яйца перекрасить,

Чтоб всем хватило их с лихвой.



Желаю вам, чтоб в день сей "чистый"

В преддверье праздной суеты

С небес спустился свет лучистый

И все исполнились мечты.

Поздравления с Чистым четвергом 2019 Фото: forumsmile

Ранее мы писали, какие церковные праздники и посты будут в апреле 2019 года. Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

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