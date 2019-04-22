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Чистый четверг 2019: поздравления, стихи и картинки

Мы собрали для вас лучшие поздравления с Чистым четвергом 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:44
Чистый четверг 2019 отмечаем 25 апреля
Чистый четверг 2019 отмечаем 25 апреля
Фото: Pixabay

25 апреля украинцы будут отмечать Чистый четверг 2019, который считается одним из самых важных дней Страстной пятницы. В этот день нужно искупаться, особенно это касается больных и слабых, потому что вода ранним утром обладает целебной силой. Также в четверг же начинают готовить пасхи (куличи).

Поздравления с Чистым четвергом 2019
Поздравления с Чистым четвергом 2019
Фото: forumsmile

"Сегодня" подготовили для вас самые красивые и оригинальные поздравления с Чистым четвергом 2019, а также собрали лучшие картинки, открытки, стихи и смс-сообщения.

Поздравления с Чистым четвергом 2019: стихи и открытки

***
На Чистый четверг
Мы вам шлем поздравок!
Душой ощутите
Вы света глоток,
Который Господь наш
Всем людям послал,
Чтоб каждый обрёл
Свой большой идеал!
Чтоб каждый из грешников
К Богу пришёл,
Чтоб понял: у Бога
Всегда хорошо
Любому, кто в двери
Его постучит!
Пусть день этот счастье
Всем людям сулит!

Поздравления с Чистым четвергом 2019
Поздравления с Чистым четвергом 2019
Фото: forumsmile


***
Я готова на все сто,
Прибралась уже давно.
Мысли чистые готовы,
И звенят словно подковы.
Всем желаю позитива,
Чтобы жизнь была красивой,
Чтобы счастья было много
И короткою дорога.
И здоровья от души,
Поздравок скорей прими.

Поздравления с Чистым четвергом 2019
Поздравления с Чистым четвергом 2019
Фото: forumsmile


***
Бывает день в году, когда
С особой силою вода
Омоет страждущее тело,
И всё, что в сердце наболело
Уйдёт, исчезнет без следа.
С собою унесёт вода
Грехи, уныние и боль,
Из ран твоих омоет соль,
От скверны душу исцелит.
Пускай Господь тебя хранит!

Поздравления с Чистым четвергом 2019
Поздравления с Чистым четвергом 2019
Фото: forumsmile


***
В этот день все христиане,
Так ведётся с давних пор,
Очень рано утром встанут,
Вынесут из дома сор.

Вещи все перестирают,
Дом до блеска уберут,
И об этом каждый знает,
Так приятен этот труд.

Не забудь и сам помыться,
Смой грехи все и потом,
Засверкают счастьем лица,
Всех вас с чистым четвергом!

Поздравления с Чистым четвергом 2019
Поздравления с Чистым четвергом 2019
Фото: forumsmile


***
В Чистый четверг рано-рано проснись,
В доме своем и в душе приберись,
Смой все тревоги — они ни к чему,
Прочь прогоняя тоску, как чуму.

Пусть удаются дела без проблем,
Хватит для радости поводов, тем,
А от удачи глаза заблестят...
Каждой минуте будь счастлив и рад!

Поздравления с Чистым четвергом 2019
Поздравления с Чистым четвергом 2019
Фото: forumsmile


***
В Страстной четверг святое дело:
В порядок дом свой привести,
Очиститься душой и телом,
И в церковь свечку принести.

Потом кулич испечь, украсить,
Готовясь к Пасхе в выходной.
С любовью яйца перекрасить,
Чтоб всем хватило их с лихвой.

Желаю вам, чтоб в день сей "чистый"
В преддверье праздной суеты
С небес спустился свет лучистый
И все исполнились мечты.

Поздравления с Чистым четвергом 2019
Поздравления с Чистым четвергом 2019
Фото: forumsmile

Ранее мы писали, какие церковные праздники и посты будут в апреле 2019 года. Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

Смотрите видео: чем отличается Пасха у католиков

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Источник: Сегодня
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