Чистый четверг-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня.Lifestyle пишут о главных обычаях, традициях и запретах на 16 апреля

Чистый четверг-2020 – один из самых важных дней Страстной недели – православные христиане отмечают 16 апреля. Чистый четверг по-другому называют Великий четверг, Страстной четверг или Великий четверток. Это четвертый день Страстной седьмицы – последней недели перед праздником Пасхи-2020.

Сегодня.Lifestyle пишут о том, как правильно провести Чистый четверг, что ни в коем случае нельзя делать в праздник, а также о главных обычаях, традициях и запретах на 16 апреля.

Чистый четверг-2020 отмечаем 16 апреля Фото: Depositphotos

Великий четверг-2020: что это за праздник

16 апреля вспоминается Тайная вечеря, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и омыл ноги своим ученикам. В народе говорят, что вся вода в этот день обладает особой силой. Поэтому в Чистый четверг обязательно нужно сходить в баню или принять ванну. И лучше сделать это в утренние часы. Считается, что именно утренняя вода обладает силой и энергетикой, исцеляющей душу и тело.

Обычаи и традиции в Чистый четверг-2020

В Чистый четверг обязательно нужно навести порядок в доме, избавиться от хлама. Также принято печь паски, красить яйца и готовить другие праздничные блюда.

В этот праздник с церковной литургии приносят в дом свечу – она способна очистить энергетику дома. Однако нужно учесть, что в условиях карантина из-за пандемии коронавируса верующих призвали воздержаться от посещения храмов.

Еще одной особенностью в Чистый четверг считают целебную силу соли, которая называется четверговой. После купания члены семьи должны бросить горсть соли в горшок, чтобы она служила оберегом дома на будущий год. Для увеличения силы ее запекали в печи или освящали в церкви.

В народе верят, что соль в Чистый четверг – целебная Фото: Depositphotos

Также существует особая денежная примета: чтобы в доме водились деньги, необходимо пересчитывать имеющуюся наличку утром, днем и вечером.

Приметы о погоде в Чистый четверг

Хорошая, солнечная погода в Чистый четверг – предвестник теплого остатка весны.

Дождь в Чистый четверг говорит о том, что холода продержатся до самого лета.

В Великий четверг нет мороза: весна и лето будут теплыми.

Легкий ветерок в четверг означает, что будет хороший урожай орехов, ягод и фруктов.

Какая погода в Чистый четверг, такая будет и на Вознесение Господне.

Чистый четверг-2020: что нельзя делать в праздник

В Чистый четверг нельзя разводить в доме грязь и беспорядок, оставлять посуду немытой, а белье грязным.

16 апреля запрещается любое веселье: нельзя петь, танцевать, устраивать пышные застолья с употреблением алкоголя.

В Чистый четверг нельзя одалживать деньги и раздавать свои вещи, иначе так можно отдать счастье и достаток своей семьи.

Категорически нельзя обижаться, ругаться, злиться, думать о плохом.

Чистый четверг нужно провести в мире Фото: Depositphotos

Запрещается снимать пробу с пасок, а выпекать пасхальные лакомства нельзя, пока в доме грязно.

В Чистый четверг продолжается Великий пост, поэтому стоит придерживаться строгого рациона. Разрешается есть горячую растительную пищу с добавлением растительного масла.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как отмечается Пасха в славянской традиции.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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