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ЧП на борту самолета: дебошир устроил скандал и решил выйти во время полета, видео

Члены экипажа и попутчики повалили мужчина на пол и держали до приземления

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:59

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, который следовал из Чикаго в Даллас (США), совершил экстренную посадку в городе Сент-Луис Ламберт. Как выяснилось, на борту авиалайнера произошло ЧП: один из пассажиров попытался открыть дверь аварийного выхода во время полета. Об этом сообщает The Independent.

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Члены экипажа и попутчики повалили его на пол и держали в таком положении до приземления. Очевидцы, в свою очередь, опубликовали в Twitter видеоролик, на котором видно, как сотрудники полиции выводят нарушителя из самолета.

Представитель аэропорта заявил, что мужчину арестовали.

Смотрите видео: пассажирка проветрила самолет, распахнув двери

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Напомним, в международном аэропорту Тяньхэ, что в китайском округе Ухань, пассажирка авиакомпании Xiamen Airlines открыла аварийный выход перед взлетом воздушного судна. Женщина объяснила своей поступок тем, что в салоне было "слишком душно". Кроме этого, мы рассказывали, как пассажир авиакомпании Lufthansa пытался закурить и открыть дверь самолета прямо в воздухе.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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