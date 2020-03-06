ЧП на борту самолета: дебошир устроил скандал и решил выйти во время полета, видео

Члены экипажа и попутчики повалили мужчина на пол и держали до приземления

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, который следовал из Чикаго в Даллас (США), совершил экстренную посадку в городе Сент-Луис Ламберт. Как выяснилось, на борту авиалайнера произошло ЧП: один из пассажиров попытался открыть дверь аварийного выхода во время полета. Об этом сообщает The Independent.

Члены экипажа и попутчики повалили его на пол и держали в таком положении до приземления. Очевидцы, в свою очередь, опубликовали в Twitter видеоролик, на котором видно, как сотрудники полиции выводят нарушителя из самолета.

Представитель аэропорта заявил, что мужчину арестовали.

Смотрите видео: пассажирка проветрила самолет, распахнув двери

Напомним, в международном аэропорту Тяньхэ, что в китайском округе Ухань, пассажирка авиакомпании Xiamen Airlines открыла аварийный выход перед взлетом воздушного судна. Женщина объяснила своей поступок тем, что в салоне было "слишком душно". Кроме этого, мы рассказывали, как пассажир авиакомпании Lufthansa пытался закурить и открыть дверь самолета прямо в воздухе.

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