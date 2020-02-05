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ЧП на борту самолета: шутка парня о коронавирусе спровоцировала панику, видео

Экипаж попросил блогера надеть маску и перчатки, а пилоты экстренно посадили лайнер

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:17
Самолет совершил экстренную посадку из-за шутки пассажира
Самолет совершил экстренную посадку из-за шутки пассажира
Фото: Depositphotos

Блогер из Канады Джеймс Поток (псевдоним – Поток Филип) летел из Торонто на Ямайку и решил пошутить на борту самолета. Парень объявил, что он заражен китайским коронавирусом. Происходящее шутник снимал на камеру, надеясь, что видео станет вирусным и поможет ему наконец-то прославиться на весь мир, пишет Daily Mail.

"Прошу вашего внимания. Я только что вернулся из провинции Хунань, столицы коронавируса. Я чувствую себя не очень хорошо. Спасибо за внимание", – заявил он в лайнере с 243 пассажирами.

Через 15 минут экипаж самолета попросил блогера надеть маску и перчатки, а затем пилоты приняли решение лететь обратно, в Торонто. Как пояснил представитель авиакомпании WestJet, команда следовала необходимым инструкциям, которые предусмотрены на случай возникновения инфекционного заболевания на борту.

Смотрите видео: какова ситуация в городе, где распространился коронавирус

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В интервью порталу City News Джеймс Поток сообщил, что сожалеет о случившимся. "Мне очень, очень жаль из-за своего невежества и непонимания того, что это эпидемия, и люди, которые слышат это слово, воспринимают его как угрозу", – сказал он.

Блогера арестовали за хулиганство. Суд состоится в понедельник, 9 марта.

Напомним, ранее мы писали о таксисте из китайской провинции Хэнань, который выгнал пассажира, приехавшего из Уханя, поскольку побоялся заразиться от него коронавирусом, который распространяется в этом регионе. Реакция водителя попала на видео, а запись опубликована на YouTube.

Коронавирус – заболевание, которое передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухань. Случаи заражения также зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии и других странах мира.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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