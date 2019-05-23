Чрезмерно худые ноги девушки на фото оказались оптической иллюзией

Снимок вызвал шквал комментариев и обсуждений среди пользователей сети

Ноги модели напугали пользователей Instagram Фото: instagram.com/mansurgavriel

Известный американский дизайнер из Нью-Йорка Мансур Гавриель в своем Instagram-аккаунте разместил снимок новой пары белых балеток Mansur Gavriel из кожи ягненка. Модную новинку рекламировала модель, позируя на бежевом фоне. Но этом фото голень девушки выглядит настолько тонкой, что нога кажется безобразной. Подписчики кутюрье сразу же отметили "болезненную худобу" манекенщицы. По их мнению, это фото напоминает "кадр из фильма ужасов".



19 Май 2019 в 7:04 PDT INSTAGRAM (@mansurgavriel)

"Это фото похоже на сцену из фильма ужасов, оно чуть не свело меня с ума", – написал один из пользователей сети. "Что это за болезненное тело? Удалите снимок!" – призвал другой юзер. "Что, черт возьми, происходит со стопой и ногой модели?" – возмутился третий.

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Как оказалось, нога модели выглядит подобным образом из-за оптической иллюзии. Если присмотреться, можно заметить, как бежевая ткань сверху заслоняет часть голени и сливается с фоном.

Ранее "Сегодня" писали о модном блогере из Испании, которая опубликовала в сети фото своего наряда и неожиданно увидела странную оптическую иллюзию. Также мы рассказывали о простом фокусе с "отрыванием" пальца.

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