Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Чрезмерно худые ноги девушки на фото оказались оптической иллюзией

Снимок вызвал шквал комментариев и обсуждений среди пользователей сети

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:58
Ноги модели напугали пользователей Instagram
Ноги модели напугали пользователей Instagram
Фото: instagram.com/mansurgavriel

Известный американский дизайнер из Нью-Йорка Мансур Гавриель в своем Instagram-аккаунте разместил снимок новой пары белых балеток Mansur Gavriel из кожи ягненка. Модную новинку рекламировала модель, позируя на бежевом фоне. Но этом фото голень девушки выглядит настолько тонкой, что нога кажется безобразной. Подписчики кутюрье сразу же отметили "болезненную худобу" манекенщицы. По их мнению, это фото напоминает "кадр из фильма ужасов". 
 

INSTAGRAM (@mansurgavriel)

"Это фото похоже на сцену из фильма ужасов, оно чуть не свело меня с ума", – написал один из пользователей сети. "Что это за болезненное тело? Удалите снимок!" – призвал другой юзер. "Что, черт возьми, происходит со стопой и ногой модели?" – возмутился третий. 

Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира

Как оказалось, нога модели выглядит подобным образом из-за оптической иллюзии. Если присмотреться, можно заметить, как бежевая ткань сверху заслоняет часть голени и сливается с фоном.

Ранее "Сегодня" писали о модном блогере из Испании, которая опубликовала в сети фото своего наряда и неожиданно увидела странную оптическую иллюзию. Также мы рассказывали о простом фокусе с "отрыванием" пальца.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото Оптическая иллюзия: в сети спорят из-за цвета кед на фото Оптическая иллюзия со струей воды поставила сеть в тупик Кот или ворона: новая оптическая иллюзия стала вирусной
видео США модель ноги фокус иллюзия
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

З'явилося відео з весілля Потапа і Насті Каменських
З'явилося відео з весілля Потапа і Насті Каменських
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Алекс Родригес и Джей Ло (в крошечном бикини) отдыхают на пляже
Алекс Родригес и Джей Ло (в крошечном бикини) отдыхают на пляже
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете

Популярные статьи

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяТехно

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяFun

"Слышали страшный гул": супруги нашли в стене спальни нечто шокирующее

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

22 маяFun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

21 маяТехно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

Новости партнеров

"Я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей"
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
Как стирать обувь в стиральной машине
Как стирать обувь в стиральной машине
Андрей Разин:
Андрей Разин: "Юру Шатунова оставили с гробом мамы на всю ночь"
Мусульманская модель в буркини в журнале Sports Illustrated
Мусульманская модель в буркини в журнале Sports Illustrated
Любовница: «Женя сомневался, что сын Натальи Гвоздиковой от него»
Любовница: «Женя сомневался, что сын Натальи Гвоздиковой от него»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь