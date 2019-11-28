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Что будет, если проглотить зажигалку: мужчина проиграл спор и узнал

Для извлечения предмета 25-летнему экспериментатору потребовалась экстренная операция

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:58
Китаец проглотил зажигалку и едва избежал взрыва желудка Фото: Julius Drost / Unsplash
Китаец проглотил зажигалку и едва избежал взрыва желудка
Фото: Julius Drost / Unsplash

25-летний анонимный мужчина из китайского города Шэньян проглотил зажигалку в результате пьяного пари с друзьями. Он надеялся, что посторонний предмет выйдет из организма естественным путем, однако это не произошло, пишет издание Daily Mail.

У мужчины начал болеть живот, и спустя три дня он пришел в больницу. Врач Лю Си почувствовал запах газа, как только пациент открыл рот. Медик пояснил, что за это время желудочный сок разъел зажигалку, и легковоспламеняющаяся жидкость вытекла наружу.

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"Если бы пациент оказался рядом с открытым огнем, с большой вероятностью случился бы взрыв и он мог погибнуть", – рассказал Лю Си. Он отметил, что для извлечения предмета потребовалась экстренная операция, которая длилась десять минут.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как в Киеве шалости мальчика с зажигалкой привели к масштабному пожару.

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