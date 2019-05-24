Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что будет, если уронить зажигалку в суп: курьезное видео

Клиент одной из сети китайских ресторанов проверил невольный эксперимент

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21
В Китае клиент ресторана случайно уронил зажигалку в суп
В Китае клиент ресторана случайно уронил зажигалку в суп
Фото: Depositphotos

Клиент популярной китайской сети ресторанов Haidilao в городе Куньмин (китайская провинция Юньнань) уронил свою зажигалку в блюдо, когда передавал ее другу. Мужчине попыталась помочь сотрудница заведения, но в результате получила серьезные ожоги.

Смотрите видео: украинская семья кормит нуждающихся в своем ресторане

На опубликованной на YouTube записи видеонаблюдения можно увидеть, как официантка пытается достать зажигалку половником из супа хого – бульона в котелке, закипающего прямо на столе, в который можно добавить лапшу, мясо, тофу и овощи. Однако из-за высокой температуры предмет взорвался, а кипящий бульон попал на сотрудницу ресторана и на гостя, сообщает британское издание Daily Mail.

Представитель Haidilao заявил, что компания проведет дополнительное обучение своих сотрудников, так как это не первый подобный инцидент. В феврале в китайском городе Чунцин посетитель нарочно бросил зажигалку в горячий суп и спровоцировал взрыв.

Читайте также
Посетители не дали вору украсть кошелек в ресторане Киева

Ранее "Сегодня" писали, как уронившая соус девушка стала интернет-звездой. Также мы рассказывали, как у посетителя ресторана загорелись штаны: видео.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Пассажир российской авиакомпании поджег кресло самолета в полете "Голый скандал" в ресторане: девушка на фото оконфузилась из-за откровенного наряда Завтрак со свиньей: в Токио открылось очень необычное кафе Клиент ресторана раздал официантам тысячи долларов
видео Китай курьез зажигалки суп инцидент
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
Ю.Проскурякова оказалась в центре скандала из-за ЧП в Шереметьево
Ю.Проскурякова оказалась в центре скандала из-за ЧП в Шереметьево
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе

Популярные статьи

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяТехно

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

22 маяFun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

21 маяТехно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

Новости партнеров

Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой
Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой
Мария Голубкина показала заметно повзрослевшего сына
Мария Голубкина показала заметно повзрослевшего сына
10 удивительных правил французских мам
10 удивительных правил французских мам
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Диетолог рассказала, стоит ли есть сало
Диетолог рассказала, стоит ли есть сало
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь