Что будет, если уронить зажигалку в суп: курьезное видео

Клиент одной из сети китайских ресторанов проверил невольный эксперимент

В Китае клиент ресторана случайно уронил зажигалку в суп Фото: Depositphotos

Клиент популярной китайской сети ресторанов Haidilao в городе Куньмин (китайская провинция Юньнань) уронил свою зажигалку в блюдо, когда передавал ее другу. Мужчине попыталась помочь сотрудница заведения, но в результате получила серьезные ожоги.

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На опубликованной на YouTube записи видеонаблюдения можно увидеть, как официантка пытается достать зажигалку половником из супа хого – бульона в котелке, закипающего прямо на столе, в который можно добавить лапшу, мясо, тофу и овощи. Однако из-за высокой температуры предмет взорвался, а кипящий бульон попал на сотрудницу ресторана и на гостя, сообщает британское издание Daily Mail.

Представитель Haidilao заявил, что компания проведет дополнительное обучение своих сотрудников, так как это не первый подобный инцидент. В феврале в китайском городе Чунцин посетитель нарочно бросил зажигалку в горячий суп и спровоцировал взрыв.

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