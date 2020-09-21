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"Что это за животное?" Коза с впечатляющими габаритами случайно попала на видео

Сегодня, 13:52

Пользователи сети очень эмоционально отреагировали на увиденное

Массивная горная коза попала на видео и удивила пользователей сети своими габаритами. Короткий ролик, который собрал больше двух миллионов просмотров, распространил на своей странице в Twitter бывший баскетболист Рекс Чепмен.

На записи животное, похожее на очень большую белую козу, спокойно прохаживается по дороге рядом со снимающим ее парнем.

"Привет, приятель. Как у тебя дела? Окей, еще увидимся", – комментирует за кадром оператор.

Изначально видео появилось в TikTok парня с ником chasethebroski11. Судя по хештегам к посту, блогер встретил это животное в Национальном парке Глейшер (штат Монтана, США).

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Пользователи сети очень эмоционально отреагировали на увиденное. "Это коза?! Я думала, это бык. Она огромная!", "Что это за животное?", "Это чертова горная лошадь с рогами", "А вы уверены в том, что это коза?", – пишут они в комментариях под роликом.

Как сообщает издание National Geographic, горные козы живут в горных районах Северной Америки. В прыжке они способны преодолеть почти три с половиной метра. Весят от 45 до 136 килограммов.

Напомним, ранее мы писали, как в центре Киева возле Софийской площади пасут коз.

Смотрите видео: козлы-садоводы появились в Нью-Йорке

Кроме этого, в Нью-Йорке наняли коз для ландшафтного дизайна.

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Источники: Сегодня , twitter.com/LanceAScott
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