"Что они с тобой сделали?" Встреча хозяйки с псом после долгой разлуки (видео)

Ролик трогательной встречи хозяйки и украденного два года назад питомца потряс интернет

Трогательная встреча собаки с хозяйкой растрогала сеть Фото: Depositphotos

Мариупольский приют "Счастливые животные" опубликовал трогательное видео встречи алабайя (порода собак, выведенная в регионах Средней Азии) по кличке Лорд с его хозяйкой.



Пес довольно долгое время находился в приюте, где ему пытались найти семью и писали о нем в социальных сетях. Один из таких постов увидела женщина из Австралии. Оказалось, у ее друзей в Украине два года назад украли такую же собаку. Все это время питомца пытались найти.

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При встрече пес сначала медленно и с недоверием подошел к бывшим хозяевам, а уже через мгновение не смог сдержать радости. "Лорд, что они с тобой сделали?" – спрашивает владелица животного на видео.

Напомним, ранее мы опубликовали ролик, на котором собака встречает своего смертельно больного хозяина. Мужчина долгое время пролежал в госпитале – врачи обнаружили у него рак. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как хозяин больной собаки подарил ей последнее путешествие.

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