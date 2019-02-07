Что подарить на День святого Валентина: мнения экспертов

Какие презенты лучше не выбирать, рассказали специалисты

Для любимых выбирайте самые красивые подарки Фото: pixabay

Украинцы уже покупают подарки на Дню святого Валентина для своих любимых. Как правило, выбирают цветы, шоколад, гаджеты и открытки с сердечками. Среди желаемых презентов называют также сладости, но лишь как дополнение к основному сюрпризу. Что же нужно дарить и какие подарки больше всего раздражают влюбленных, узнавала корреспондентка телеканала "Украина" Ксения Середа.

Мать двоих детей, Татьяна, показывает вещи, которые муж дарил ей на День влюбленных. Говорит, они в браке уже девять лет, поэтому оригинальный презент только придаст отношениям страсти.

"До свадьбы дарил то, что мне нужно: шампунь для волос, кошелек, комплект белья. А уже после свадьбы пошли подарки практичные", – рассказывает Татьяна Томин-Остапчук, жительница Киева.

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"Правило "не так важен подарок, как внимание" на День влюбленных не работает, – убеждена маркетолог Тамара Дзюба. – Подарки, которые мы дарим или выбираем в этот романтический день, можно разделить на три группы. Во-первых, это подарки романтика – эмоции и впечатления. Второе – подарки практичные. Ну и самое ужасное, что в этот день можно подарить, это подарки-отмазки", – резюмирует эксперт.

В последнюю категорию подпадают не обязательно чашки, носки или открытки-сердечки, купленные в переходе. Даже путешествие за границу может возмутить вашу вторую половинку, если избранница хотела в Париж, а купили путевку в Египет.

"Мы иногда дарим людям то, что хоти получить от партнера. Чашка или посуда, которую вам дарят, может быть призывом – "заботься обо мне", "я хочу, чтобы ты создавала мне уют", – убеждена психолог Лилия Синипостил.

Если вам вместо ожидаемого похода в ресторан подарили очередную пару носков, психологи советуют просто поговорить с партнером. Это позволит избежать обид и истерик.

Напомним, мы вам подскажем, что ни в коем случае нельзя дарить на День святого Валентина. Существуют некоторые приметы, почему именно эти предметы нельзя дарить парню или девушке. Кроме этого, мы собрали лучшие поздравление с 14 февраля любимому парню в прозе и стихах.

Напомним, ранее мы писали о том, что подарить любимому мужчине на День святого Валентина, 14 февраля. Кроме этого, мы собрали лучшие поздравление с 14 февраля любимому парню в прозе и стихах.

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