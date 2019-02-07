Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что подарить на День святого Валентина: мнения экспертов

Какие презенты лучше не выбирать, рассказали специалисты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:48
Для любимых выбирайте самые красивые подарки Фото: pixabay
Для любимых выбирайте самые красивые подарки
Фото: pixabay

Украинцы уже покупают подарки на Дню святого Валентина для своих любимых. Как правило, выбирают цветы, шоколад, гаджеты и открытки с сердечками. Среди желаемых презентов называют также сладости, но лишь как дополнение к основному сюрпризу. Что же нужно дарить и какие подарки больше всего раздражают влюбленных, узнавала корреспондентка телеканала "Украина" Ксения Середа.

Мать двоих детей, Татьяна, показывает вещи, которые муж дарил ей на День влюбленных. Говорит, они в браке уже девять лет, поэтому оригинальный презент только придаст отношениям страсти.

"До свадьбы дарил то, что мне нужно: шампунь для волос, кошелек, комплект белья. А уже после свадьбы пошли подарки практичные", – рассказывает Татьяна Томин-Остапчук, жительница Киева.

Читайте также
Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина

"Правило "не так важен подарок, как внимание" на День влюбленных не работает, – убеждена маркетолог Тамара Дзюба. – Подарки, которые мы дарим или выбираем в этот романтический день, можно разделить на три группы. Во-первых, это подарки романтика – эмоции и впечатления. Второе – подарки практичные. Ну и самое ужасное, что в этот день можно подарить, это подарки-отмазки", – резюмирует эксперт.

В последнюю категорию подпадают не обязательно чашки, носки или открытки-сердечки, купленные в переходе. Даже путешествие за границу может возмутить вашу вторую половинку, если избранница хотела в Париж, а купили путевку в Египет.

"Мы иногда дарим людям то, что хоти получить от партнера. Чашка или посуда, которую вам дарят, может быть призывом – "заботься обо мне", "я хочу, чтобы ты создавала мне уют", – убеждена психолог Лилия Синипостил.

Если вам вместо ожидаемого похода в ресторан подарили очередную пару носков, психологи советуют просто поговорить с партнером. Это позволит избежать обид и истерик.

Напомним, мы вам подскажем, что ни в коем случае нельзя дарить на День святого Валентина. Существуют некоторые приметы, почему именно эти предметы нельзя дарить парню или девушке. Кроме этого, мы собрали лучшие поздравление с 14 февраля любимому парню в прозе и стихах.

Напомним, ранее мы писали о том, что подарить любимому мужчине на День святого Валентина, 14 февраля. Кроме этого, мы собрали лучшие поздравление с 14 февраля любимому парню в прозе и стихах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Идея на День святого Валентина: как сделать набор для сервировки праздничного ужина Красивые прически на 14 февраля с фото: ТОП-5 идей День святого Валентина: ТОП рецептов для романтического ужина Десерт на День святого Валентина: тарталетки с шоколадным кремом и ягодами
видео подарки день святого валентина
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Умер участник Битвы экстрасенсов Андрей Сатаненко
Умер участник Битвы экстрасенсов Андрей Сатаненко
Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии
Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии
Потап і Настя Каменських попалися на гарячому
Потап і Настя Каменських попалися на гарячому
Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)
Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 09:34Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Сегодня, 08:41Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Сегодня, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

Вчера, 18:41Стиль

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

Вчера, 18:01Психология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

Вчера, 13:52Шоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

Вчера, 12:40Fun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:47Шоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

Вчера, 04:02Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

5 февраляWellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

5 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

5 февраляСтиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

5 февраляСтиль

Стильные прически в домашних условиях ко Дню влюбленных 

4 февраляШоу-бизнес

"Нет сил терпеть": солистка KAZKA эмоционально обратилась к подписчикам

4 февраляШоу-бизнес

Бывший "Холостяк" Дмитрий Черкасов впервые стал отцом

Новости партнеров

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Почему хочется сладкого — чего не хватает в организме
Почему хочется сладкого — чего не хватает в организме
Настоящие имена и фамилии отечественных знаменитостей
Настоящие имена и фамилии отечественных знаменитостей
Алла Пугачева эмоционально прокомментировала смерть Децла
Алла Пугачева эмоционально прокомментировала смерть Децла
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Сладкий рисовый пудинг: домашний рецепт
Сладкий рисовый пудинг: домашний рецепт