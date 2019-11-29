Что подарить на Новый год 2020: идеи подарков для всех

Оригинальные идеи для подарков на Новый год 2020 помогут в выборе презентов

Что подарить на Новый год 2020 родным и близким Фото: Pexels

Что можно подарить на Новый год 2020 родным и близким людям? Разноцветные гирлянды, яркие витрины, сумасшедшие скидки – все это так и манит вас приобрести подарок для свои близких на Новый год 2020. Но что делать, если совершенно не знаешь что купить на подарок в год Крысы? Сегодня.Lifestyle предлагает список оригинальных и нужных подарков близким на Новый год 2020.

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Подарок родителям на Новый год 2020

Что подарить подруге на Новый год Фото: Pexels

Тут, в первую очередь, стоит думать о практичности. Статуэтка или шкатулка – это хорошо, но вряд ли родители найдут практичное применение этому. Нужно смотреть, что любит папа и мама или же чем они занимаются. Например, отец рыбак – ему в радость будет спиннинг и всяческие снасти или термокостюм для зимней рыбалки. Подарок маме на Новый год тоже можно выбрать для ее хобби. Вот небольшой список подарков, которым бы обрадовались ваши родители.

Теплый плед

Обогреватель

Постельное белье

Швейная машина/удочка

Мультиварка/набор инструментов

Новая скатерть на стол

Подписка на литературный журнал/журнал для охотников

Новые чашки (можно с символом Нового года)

Теплые перчатки (2 пары)

Термоноски (2 пары)

Большие банные полотенца

Набор пряжи и спиц/набор средств для ухода за автомобилем

Сертификат "Ловля хищной рыбы"

Сертификат на поход в баню

Сертификат на романтический уикэнд

Новый сервиз

Пылесос

Если родители продвинутые, то можно подарить новый

Планшет

Электронную книгу/электронную сигарету

Утюг/шуруповерт

Домашние тапочки

Подарок парню/девушке на Новый год 2020

Милый подарок парню на Новый год 2020 Фото: Pexels

Безусловно, молодые люди будут рады любому гаджету. Девушкам же тяжелее угодить. Хотя, зная ее знак зодиака или хобби, можно с легкостью выбрать подарок. Также ориентируйтесь на женские интересы и пристрастия.

Прикольная обложка на паспорт/водительские права

Клатч или портмоне (можно хенд-мэйд)

Книга

Набор косметики/набор кисточек для макияжа

Прикольный свитер или носки с оленями или Сантой

Стильный портсигар или чехол для смартфона

Кожаный тревел-кейс

Теплый шарф или шапка

Билеты в театр (новогоднее представление)

Сертификат в SPA-салон или на экстремальное вождение

Напоясная сумка

Билеты в квест-комнату или квест по городу

Щенок (только заранее узнать, действительно ли нужна собака)

Комнатное растение

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Подарок детям на Новый год 2020

Подарок детям на Новый год 2019 Фото: depositphotos.com

Тут, конечно, что вам подскажет ваша фантазия. Например, подарки мальчику выбрать легче, чем девочке, хотя, если заранее написано письмо Деду Морозу, то стоит изучить его и подарить, что в нем указано.

Любая настольная игра (шахматы, нарды, монополия, джуманджи)

Настольный хоккей

Скретч-карта

Наушники

Рюкзак

Коньки или лыжи

Шапка и варежки

Смешная пижама

Поход в аквапарк или детскую комнату

Поход в кукольный театр

Заказать услугу "Дед Мороз" на дом

Огромный пазл

Мягкая игрушка

Детский термос или термочашка

Теплые носки

Детская палатка

Детская косметика

Халат

Мини-планетарий

Детская энциклопедия

Подарки мужу/жене на Новый год 2020

Лучшие подарки девушке на Новый год Фото: Pexels

Гаджеты, домашние мелочи, нужные приятности – все подойдет на подарок супругам.

Банный халат

Красивое белье/пижама

Браслет/сережки

Часы

Новый смартфон

Совместный поход

Винный набор/набор для рукоделия

Набор для виски

Набор пряностей или сладостей хэнд-мейд

Набор дорогого чая и заварник

Книга рецептов/книга по кофе

Целая серия книг любимого автора

Духи

Оригинальные подарки на Новый год 2020

Флорариум Фото: depositphotos.com

Если вы все еще не определились, какой подарок подарить на Новый год маме/папе, парню/девушке и детям, то просто выберите оригинальные и прикольные штуковины, которые будут веселить весь год.

Санки (со сладостями, алкоголем, пряжей, пивом, косметикой)

Сертификат на поездку на сноуборде

Билеты в Карпаты

Прикольные тапочки в виде ног или мышей

Сертификат на мастер-класс по игре на барабанах или танцы

Табличка-прикол

Новогодняя копилка

Набор новогодних елочных шаров

Подушка

Пепельница

Скретч-карта

Памятные елочные игрушки (своими руками или под заказ)

Магнитная доска

Фляга-фотоаппарат

Шар-предсказатель

Напомним, ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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