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Что подарить на Новый год 2020: идеи подарков для всех

Оригинальные идеи для подарков на Новый год 2020 помогут в выборе презентов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Что подарить на Новый год 2020 родным и близким
Что подарить на Новый год 2020 родным и близким
Фото: Pexels

Что можно подарить на Новый год 2020 родным и близким людям? Разноцветные гирлянды, яркие витрины, сумасшедшие скидки – все это так и манит вас приобрести подарок для свои близких на Новый год 2020. Но что делать, если совершенно не знаешь что купить на подарок в год Крысы? Сегодня.Lifestyle предлагает список оригинальных и нужных подарков близким на Новый год 2020.

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Подарок родителям на Новый год 2020

Что подарить подруге на Новый год
Что подарить подруге на Новый год
Фото: Pexels

Тут, в первую очередь, стоит думать о практичности. Статуэтка или шкатулка – это хорошо, но вряд ли родители найдут практичное применение этому. Нужно смотреть, что любит папа и мама или же чем они занимаются. Например, отец рыбак – ему в радость будет спиннинг и всяческие снасти или термокостюм для зимней рыбалки. Подарок маме на Новый год тоже можно выбрать для ее хобби. Вот небольшой список подарков, которым бы обрадовались ваши родители.

  • Теплый плед
  • Обогреватель
  • Постельное белье
  • Швейная машина/удочка
  • Мультиварка/набор инструментов
  • Новая скатерть на стол
  • Подписка на литературный журнал/журнал для охотников
  • Новые чашки (можно с символом Нового года)
  • Теплые перчатки (2 пары)
  • Термоноски (2 пары)
  • Большие банные полотенца
  • Набор пряжи и спиц/набор средств для ухода за автомобилем
  • Сертификат "Ловля хищной рыбы"
  • Сертификат на поход в баню
  • Сертификат на романтический уикэнд
  • Новый сервиз
  • Пылесос
  • Если родители продвинутые, то можно подарить новый
  • Планшет
  • Электронную книгу/электронную сигарету
  • Утюг/шуруповерт
  • Домашние тапочки

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Подарок парню/девушке на Новый год 2020

Милый подарок парню на Новый год 2020
Милый подарок парню на Новый год 2020
Фото: Pexels

Безусловно, молодые люди будут рады любому гаджету. Девушкам же тяжелее угодить. Хотя, зная ее знак зодиака или хобби, можно с легкостью выбрать подарок. Также ориентируйтесь на женские интересы и пристрастия.

  • Прикольная обложка на паспорт/водительские права
  • Клатч или портмоне (можно хенд-мэйд)
  • Книга
  • Набор косметики/набор кисточек для макияжа
  • Прикольный свитер или носки с оленями или Сантой
  • Стильный портсигар или чехол для смартфона
  • Кожаный тревел-кейс
  • Теплый шарф или шапка
  • Билеты в театр (новогоднее представление)
  • Сертификат в SPA-салон или на экстремальное вождение
  • Напоясная сумка
  • Билеты в квест-комнату или квест по городу
  • Щенок (только заранее узнать, действительно ли нужна собака)
  • Комнатное растение

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Подарок детям на Новый год 2020

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Подарок детям на Новый год 2019
Фото: depositphotos.com

Тут, конечно, что вам подскажет ваша фантазия. Например, подарки мальчику выбрать легче, чем девочке, хотя, если заранее написано письмо Деду Морозу, то стоит изучить его и подарить, что в нем указано.

  • Любая настольная игра (шахматы, нарды, монополия, джуманджи)
  • Настольный хоккей
  • Скретч-карта
  • Наушники
  • Рюкзак
  • Коньки или лыжи
  • Шапка и варежки
  • Смешная пижама
  • Поход в аквапарк или детскую комнату
  • Поход в кукольный театр
  • Заказать услугу "Дед Мороз" на дом
  • Огромный пазл
  • Мягкая игрушка
  • Детский термос или термочашка
  • Теплые носки
  • Детская палатка
  • Детская косметика
  • Халат
  • Мини-планетарий
  • Детская энциклопедия

Подарки мужу/жене на Новый год 2020

Лучшие подарки девушке на Новый год
Лучшие подарки девушке на Новый год
Фото: Pexels

Гаджеты, домашние мелочи, нужные приятности – все подойдет на подарок супругам.

  • Банный халат
  • Красивое белье/пижама
  • Браслет/сережки
  • Часы
  • Новый смартфон
  • Совместный поход
  • Винный набор/набор для рукоделия
  • Набор для виски
  • Набор пряностей или сладостей хэнд-мейд
  • Набор дорогого чая и заварник
  • Книга рецептов/книга по кофе
  • Целая серия книг любимого автора
  • Духи

Оригинальные подарки на Новый год 2020

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Флорариум
Фото: depositphotos.com

Если вы все еще не определились, какой подарок подарить на Новый год маме/папе, парню/девушке и детям, то просто выберите оригинальные и прикольные штуковины, которые будут веселить весь год.

  • Санки (со сладостями, алкоголем, пряжей, пивом, косметикой)
  • Сертификат на поездку на сноуборде
  • Билеты в Карпаты
  • Прикольные тапочки в виде ног или мышей
  • Сертификат на мастер-класс по игре на барабанах или танцы
  • Табличка-прикол
  • Новогодняя копилка
  • Набор новогодних елочных шаров
  • Подушка
  • Пепельница
  • Скретч-карта
  • Памятные елочные игрушки (своими руками или под заказ)
  • Магнитная доска
  • Фляга-фотоаппарат
  • Шар-предсказатель

Напомним, ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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