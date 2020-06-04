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Что происходит в доме, где родился Адольф Гитлер

Сегодня, 07:55

Правительство Австрии выкупило здание и решило полностью его реконструировать

Дом в австрийском городке Браунау, где родился лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, станет отделением полиции. По словам местных властей, к зданию регулярно приезжают неонацисты. Чтобы предотвратить это, правительство выкупило дом и решило полностью его реконструировать.

Архитектурная компания Marte.Marte, которая обошла 11 конкурентов в тендере, уже начала работы – в доме изменят фасад и крышу. Проект планируют закончить к 2022 году. Его стоимость около пяти миллионов евро.

Дом Гитлера в австрийском городке Браунау
Дом Гитлера в австрийском городке Браунау
Фото: Getty Images

"Это станет "новой главой" в истории дома, где родился будущий диктатор и идеолог массовых убийств. Наш проект "нейтрализовать" местность с непростой историей", – убежден министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

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По словам политика, решение обосновать полицейский участок в этом доме – символическое. "Полиция является хранителем наших прав и свобод. Полицейские – партнеры граждан, они защищают свободу слова", – заявил он в комментарии для газеты The Guardian.

Проект реконструкции дома Гитлера от архитектурная компания Marte.Marte
Проект реконструкции дома Гитлера от архитектурная компания Marte.Marte
Фото: Marte.Marte

Следует отметить, что Гитлер прожил в этом доме недолго. Он родился в одной из квартир в 1889 году, но уже через несколько недель его семья съехала, а спустя три года – вообще покинула город. Впрочем, это не останавливает неонацистов, которые приезжают в Браунау, чтобы увидеть дом, где родился идеолог.

Напомним, в Австрии коллекционер Герхард Заунер нашел кольцо, которое якобы принадлежало диктатору Адольфу Гитлеру. Артефакт подняли со дна озера Топлиц.

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Австрия дом Адольф Гитлер
Источник: The Guardian
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