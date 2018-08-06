Что случилось с самым богатым человеком в мире: появились фото

Богач попал в неприятную историю из-за своего "спорного" стиля

Джефф Безос. Фото: instagram

Журналисты издания New York Times назвали самого богатого человека планеты Джеффа Безоса иконой стиля, чем вызвали волну негодования в соцсетях и среди коллег. Эксперты в области моды отмечают, что мужчина на самом деле одевается абсолютно безвкусно. В подтверждение они сделали подборку фотографий, доказывающих, что до эталона стиля богатейший бизнесмен в истории сильно не дотягивает.

Джефф Безос. Фото: instagram Джефф Безос. Фото: instagram Джефф Безос. Фото: instagram Джефф Безос. Фото: instagram Джефф Безос. Фото: instagram 1/5

"Я, когда читаю эту статью New York Times о "Джеффе Безосе, иконе стиля"", — пояснила девушка, приложив скриншот вопроса, адресованного голосовому помощнику "Алекса".

Журналистку поддержали коллеги из Mashable, на страницах издания вспомнившие самые безвкусные и безликие образы, в которых Безос появлялся на публике или на фото в социальных сетях. В частности, автор Mashable напомнил, как однажды Безос предстал перед аудиторией в серых охотничьих шортах и в трекинговой обуви. "Прикройте эти замечательные ботинки", — посоветовал журналист.

Напомним, в начале февраля 2018 года самые богатые люди мира за день лишились 114 млрд долларов. Больше всех потерял глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – $5,1 млрд. Второе место по потерям занял основатель Facebook Марк Цукерберг – "минус" $3,6 млрд.

Богачи потеряли часть состояний из-за падения главного американского индекса Dow Jones, которое стало худшим с сентября 2008 года, времени глобального финансового кризиса, когда был отклонен план по спасению банковской отрасли США.