Далай-лама предсказал будущее человечества: "Это случится уже через 20 лет"
Духовный лидер рассказал, к чему готовиться людям в возрасте до 30 лет
Мир на нашей планете наступит в течение следующих 20 лет при соблюдении определенных важных условий со стороны науки и образования. Об этом рассказал буддистский духовный лидер Далай-лама XIV в своем предсказание относительного будущего всех людей на планете.
Буддистский духовный лидер Далай-лама XIV сообщил, что в течение следующих 20 лет на Земле настанет мир, но для этого образование и наука должны донести людям то, как важен самоконтроль, альтруизм и сострадание.
В том случае, если предписания Далай-ламы будут выполнены, то результаты положительного эффекта смогут увидеть люди, которым сейчас меньше 30 лет. Как считает духовный лидер, при соблюдении вышеописанных принципов в общем развитии человечества, геополитическая напряженность не принесет своих негативных последствий. Уже сейчас есть положительная динамика в человеческом мировоззрении по отношении друг другу, именно поэтому мировые запасы ядерного вооружения сокращаются.
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Напомним, предсказания, которые сделала болгарская ясновидящая Ванга перед смертью, до конца так и не расшифровали. Но некоторым удалось найти в ее словах подсказки на 2018 год.
В частности, ясновидящая говорила, что Европа пострадает не только от войн и болезней. На ее территорию приземлится некое небесное тело, которое упадет в воду и вызовет катастрофические наводнения. Часть территорий окажется под водой.
Также она предсказала, что правление Обамы будет последним, затем США распадутся из-за войн и экономических кризисов.