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"Давай играть": девушка научила свою собаку говорить, видео

Кристина Хангер считает, что каждое живое существо заслуживает своего голоса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:09
Кристина Хангер научила собаку "говорить"
Кристина Хангер научила собаку "говорить"
Фото: instagram.com/hunger4words

Американский логопед из Калифорнии Кристина Хангер с помощью специальной панели с цветными кнопками обучает свою собаку по кличке Стелла разговаривать. Об успехах эксперимента девушка рассказывает в своем Instagram.

Публикация от Christina Hunger, MA, CCC-SLP (@hunger4words)

Когда собака нажимает на кнопку – звучат определенные слова. Животное понимает связь этих слов с действиями, поэтому может потом самостоятельно использовать их. По такой технике Кристина научила Стеллу "говорить", когда она хочет гулять, устала играть или голодна.

Смотрите видео: собака научилась говорить "мама" раньше ребенка

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писали, что думают о нас собаки, когда мы улыбаемся. Кроме этого, названы болезни, от которых может защитить домашняя собака.

Хангер получила степень бакалавра в области коммуникационных наук и расстройств, степень бакалавра по психологии и степень магистра в области патологии речи. Она считает, что каждое живое существо заслуживает своего голоса.

Публикация от Christina Hunger, MA, CCC-SLP (@hunger4words)

Напомним, американский зоолог Кон Слободчикофф утверждает, что универсальный переводчик с собачьего языка станет доступным уже через 10 лет. Также мы писали, что думают о нас собаки, когда мы улыбаемся. Кроме этого, названы болезни, от которых может защитить домашняя собака.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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