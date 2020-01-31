"Давай играть": девушка научила свою собаку говорить, видео

Кристина Хангер считает, что каждое живое существо заслуживает своего голоса

Кристина Хангер научила собаку "говорить" Фото: instagram.com/hunger4words

Американский логопед из Калифорнии Кристина Хангер с помощью специальной панели с цветными кнопками обучает свою собаку по кличке Стелла разговаривать. Об успехах эксперимента девушка рассказывает в своем Instagram.

Когда собака нажимает на кнопку – звучат определенные слова. Животное понимает связь этих слов с действиями, поэтому может потом самостоятельно использовать их. По такой технике Кристина научила Стеллу "говорить", когда она хочет гулять, устала играть или голодна.

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Хангер получила степень бакалавра в области коммуникационных наук и расстройств, степень бакалавра по психологии и степень магистра в области патологии речи. Она считает, что каждое живое существо заслуживает своего голоса.

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