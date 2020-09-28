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"Даже не надеялся на удачу": сотрудник банка нашел в парке драгоценный камень (фото)

Сегодня, 09:31

Мужчина обнаружил настоящий алмаз весом 9,07 карата

33-летний банковский служащий Кевин Кинард из американского Арканзаса нашел большой алмаз весом девять карат. Отмечается, что это произошло во время прогулки по парку "Алмазный кратер". Мужчина отдал камень экспертам центра Diamond Discovery для оценки. После официальной регистрации в реестре, он забрал алмаз домой. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте парка.

Кевин Кинард регулярно посещает "Алмазный кратер" и предпочитает искать драгоценности на поверхности. Сначала американец принял найденный им алмаз за осколок стекла, но все же приберег его, чтобы позже проверить.

Американец Кевин Кинард нашел в парке большой алмаз
Фото: arkansasstateparks.com
Американец Кевин Кинард нашел в парке большой алмаз
Фото: arkansasstateparks.com
Американец Кевин Кинард нашел в парке большой алмаз
Фото: arkansasstateparks.com
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"Я поднимаю и складываю в свою сумку все, что напоминает кристалл. Потом отдаю специалистам для оценки. Но в этот раз я до последнего не хотел, чтобы они проверяли мои находки, поскольку даже не надеялся на удачу", – рассказывает он.

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Как выяснилось, Кевин обнаружил настоящий алмаз весом 9,07 карата. Это второй по величине алмаз в истории парка "Алмазный кратер".

"Я был в полном шоке! Камень весит 9,07 карата, а нашел я его 9.07. Мне кажется, это уникальное событие!" – отметил американец.

Напомним, 56-летняя Беатрис Уоткинс из американского штата Арканзас во время прогулки с внучками в этом же парке обнаружила на земле алмаз весом 2,23 карата.

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Кроме этого, ученые обнаружили редкий алмаз массой в 72 карата.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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