Делает сальто и прыгает: новый пес-робот показал, на что способен

Мир четвероногих собак-роботов пополнился новым видом

Китайская компания Unitree дебютировала со своим новейшим роботом A1 на выставке потребительской электроники (CES) в начале 2020 года. Теперь изобретатели показали трюки, которые могут делать эти устройства.

Робопес маленький – 62 см в длину, 30 см в высоту, весит – 12 килограммов. Может развивать скорость до 12 километров в час, также делает сальто и прыгает. На каждой ноге A1 есть датчики, которые передают сигналы в двигатель. С помощью этого движения более скоординированы. Вмонтированная "интеллектуальная камера" обеспечивает передачу видео в реальном времени. Батареи A1 хватает на два часа работы устройства.

Компания называет A1 "домашним любимцем" и уже принимает заказы от клиентов. Цену пока не определили, однако в Unitree обещают, что она будет меньше 10 тысяч долларов. К слову, A1 уже сравнивают с Boston Dynamic, возможно, самым известным четвероногим роботом, конструктивные особенности и реалистичные движения которого поражают пользователей.

Напомним, что ранее роботы-собаки Boston Dynamics отбуксировали фуру. В то же время во Франции посетителей бара завлекают роботы-стриптизеры.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться