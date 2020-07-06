Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Ролик появился в YouTube и быстро стал популярным

Возле курорта Магри (Кубань) дельфин начал охотиться за рыбой на глазах у отдыхающих. Соответствующее видео появилось на канале "Типичный Краснодар" в YouTube и быстро стало популярным.

На обнародованном ролике показано, как дельфин подплывает близко к берегу в погоне за рыбой, а затем словно играет с ней, подбрасывая свою добычу вверх. "Съел, круто! И чайка тут же прилетела, хотела отобрать рыбу", – комментирует происходящее девушка за кадром.

"Интересно, почему он так близко подплыл к берегу?", "Класс, просто невероятное шоу", – пишут пользователи Сети. Одним из юзеров отметил, что на черноморском побережье дельфины часто подплывают к берегу, охотясь за хамсой.

К слову, дельфины живут преимущественно в умеренно теплых морских водах. Это стадные животные. Как правило, плавают на мелководье или по крайней мере остаются вблизи поверхности. Могут развивать скорость до 55 км/ч.

Видео: Типичный Краснодар

Ранее "Сегодня" писали, как дельфины помогли мужчинам ловить рыбу.

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