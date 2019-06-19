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20 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 июня в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:48
20 июня отмечаем день Феодота
20 июня отмечаем день Феодота
Фото: Pixabay

20 июня – 171-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 194 дня. Именинники – Антонин, Богдан, Валерия, Клавдий, Мария, Папий, Федот. Всемирный день беженцев, Международный день защиты слонов в зоопарках, в Сенегале празднуют День независимости, а в Аргентине – День флага, в Узбекистане – День суверенитета.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 20 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 июня.

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20 июня: какой праздник, что можно, а что нельзя делать

В православной церкви 20 июня почитается память мученика по имени Феодота Анкирского, который жил на территории города Анкира в третьем веке. Интересно, что у Феодота была собственная гостиница, в которой он часто беседовал со своими постояльцами о вере и жизни. Благодаря этому, он смог обратить в христианство многих грешников – они раскаялись и пришли богу. Именно гостиница Феодота стала убежищем для многих христиан, которые подвергались гонениям, организованным императором. 

Именно со Дня Федота, 20 июня, наконец, начинали ходить на водоемы и купаться – до этого считалось, что злые духи (водяные и русалки) утащат человека под воду. Теперь же вплоть до дня Ильи, который отмечается в начале августа, можно было проводить время около рек и озер. 

Приметы на 20 июня

  • Дождь на Федота – будет плохой урожай ржи.
  • Хорошая погода на Федота – примета того, что будет богатый урожай.
  • Гром гремит 20 июня – будет долгое ненастье, и плохая погода, скорее всего, продлится несколько дней.
  • Гром переходит 20 июня с места на место и слышится с разных сторон – примета того, что возможен град вместе с похолоданием.

Важные и интересные события в истории 20 июня

1792 – состоялась Великая Французская революция.

1840 – Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.

1895 – открыли Кильский канал, соединяющий Балтийское и Северное моря.

1969 – гитарист Джимми Хендрикс получил рекордный гонорар: за единый выход на сцену во время Джазового фестиваля в Ньюпорте ему был выписан чек на сумму 125 тысяч долларов.

1991 – парламент Германии принимает решение о переносе столицы из Бонна в Берлин.

1992 – в Эстонии введена национальная валюта – крона.

1993 – футболисты киевского "Динамо" впервые стали чемпионами Украины.

Кто родился 20 июня

1927 – Вячеслав Котеночкин, русский советский режиссер, художник и аниматор ("Ну, погоди!").

1932 – Роберт Рождественский, советский и российский поэт.

1933 – Дэнни Айелло (Дэниел Луис Айелло), американский актер ("Делай правильно", "Я и дети", "Крестный отец 2", "Форт апачей").

1967 – Николь Кидман, австралийская актриса.

1968 – Роберт Родригес, американский кинорежиссер ("Город грехов", "Дети шпионов").

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Источник: Сегодня
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