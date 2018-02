День Иверской иконы Божией Матери: какой праздник 25 февраля

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых важных событиях, а также праздниках, которые имели место в истории 24 февраля.

Какой праздник 25 февраля

56-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 309 дней. Именинники – Антон (Антоний), Евгений, Мария, Марин, Мелетий, Алексей. Суринаме празднуют День освобождения и обновления, День народной революции на Филиппинах.

25 февраля по новому стилю, один из дней, когда православные чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Иверская икона, называемая еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.

В IX веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, которые стали особенно активны в правление императора Феофила, женщина опустила икону в море. Через некоторое время – по разным источникам, между этими событиями прошло от нескольких дней до двух веков – монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели ее в море. Икону поддерживал огненный столб. Святой Гавриил, инок монастыря, прошел по воде и принес икону в монастырь. Однако утром ее обнаружили над воротами. Согласно преданию, ее несколько раз пытались внести в помещение, но всегда она возвращалась обратно. Поэтому икону и прозвали Привратницей, а от имени обители – Иверский монастырь – она получила наименование Иверская, пишет Calend.

Интересные события 25 февраля

В 1573 году Иван Федорович основал типографию во Львове.

В 1836 году американец Сэмюэл Кольт получил первый патент на шестизарядный револьвер 45 калибра.

В 1940-м состоялась первая телетрансляция хоккейного матча между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенз".

25 февраля родились

В 1841 году родился Пьер-Огюст Ренуар, французский художник-импрессионист, график и скульптор ("Не террасе", "Купальщицы", "Обнаженная").

В 1842 году родился Карл Фридрих Май, немецкий писатель, автор многочисленных приключенческих романов ("Виннету", "Верная Рука", "Сокровище Серебряного озера").

В 1871 году родилась Леся Украинка (Лариса Петровна Косач-Квитка), украинская поэтесса ("Лесная песня", "В катакомбах", "Осенняя сказка").

В 1887 году родился Лесь (Александр-Зенон Степанович) Курбас, украинский режиссер, актер, реформатор украинского театра.

В 1905 году родился Павел Павлович Вирский, украинский танцовщик и хореограф, балетмейстер, художественный руководитель.

В 1943 году родился Джордж Харрисон, английский рок-музыкант, певец, композитор (Beatles: "My Sweet Lord", "Is not It a Pity", "What is Life?", "All Those Years Ago").

В 1966 году родилась Теа Леони (Элизабет Теа Панталеон), американская актриса ("Люди, которых я знаю", "Парк Юрского периода 3", "Плохие парни", "Санта-Барбара").

В 1982 году родилась Ольга Фреймут, украинская телеведущая, журналистка.

