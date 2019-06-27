День Конституции Украины 2019: поздравления, открытки, стихи и проза

Мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем конституции 2019

День конституции Украины 2019 отмечаем 28 июня Фото: Depositphotos

День Конституции Украины 2019 ежегодно отмечаем 28 июня. Это один из самых важных государственных праздников в году, поэтому мы собрали для вас лучшие варианты поздравлений с Днем Конституции 2019: красочные открытки, короткие стихи и смс-сообщения, тексты своими словами в прозе на любой вкус. Обязательно поздравьте своих родных и близких, а также друзей и знакомых.

Поздравления с Днем конституции 2019 Фото: Bipbap

История праздника 28 июня в Украине

В 1996 году Верховная Рада Украины приняла Конституцию Украины – Основной Закон страны. 27 июня началось рассмотрение документа Верховной Радой, который стали называть "Конституционная ночь". Процесс контролировал Леонид Кучма. После работы над проектом, которая продолжалась всю ночь с 27 на 28 июня, депутаты проголосовали за Конституцию Украины в 9:20. Тогда, во время голосования высказались "за" 315 парламентариев. После принятия впервые в зале парламента прозвучал гимн, уже утвержденный Конституцией, также в зал внесли сине-желтый украинский флаг.

Принятие Конституции – важное событие, которое послужило шагом к обеспечению прав человека и гражданина. Кроме того, принятие Конституции повысило авторитет Украины на мировой арене. Стоит отметить, что Украина – последняя из стран бывшего СССР, которая приняла собственную Конституцию.

С Днем Конституции 2019: открытки и картинки

Поздравления с Днем конституции 2019 Фото: Bipbap

Поздравления на украинском языке в прозе

Вітаю з загальнодержавним святом – 28 червня Днем Конституції України! Від щирого серця зичу міцного здоров'я, бадьорості духа та впевненості у безхмарне конституційне майбутнє нашої спільної держави. Будьмо разом у процесі побудови демократичного громадянського суспільства. Слава Україні!

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Від усієї душі вітаю вас з Днем Конституції України. У 1996 році українські громадяни отримали Основний закон, який гарантував їм права та свободи, наблизив Україну до країн з розвинутою демократією та остаточно закріпив незалежність нової європейської держави. Тож давайте разом формувати вільне, справедливе, солідарне суспільство, потужну та заможну державу, що побудована на основах європейської демократії. З Днем Конституції!

Поздравления с Днем конституции 2019 Фото: Bipbap

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Щиро вітаю Вас з визначним святом – Днем Конституції України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини.

День Конституции 28 июня: поздравления в стихах

День главного закона Украины,

Сегодня будем праздновать сполна,

Так веселись и будь всегда моложе,

Любимая прекрасная страна.

И в этот праздник пару слов напишем,

Преподнесем вот этот поздравок,

Всем Украинцам радости большого счастья,

Тепла, удачи и любви глоток.

Поздравления с Днем конституции 2019 Фото: Bipbap

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Конституция — закон

Самый настоящий,

Хоть бывает он порой

Несколько скользящий!

Он буксует и скользит,

Если для народа,

Что поделать — у законов

Странная природа!

В Украине пусть Закон

Очень честным будет,

Помогает пусть во всем

Даже бедным людям!

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Этот день один из самых важных,

День, когда принят главный Закон.

И со времен атаманов отважных

Свод правил страны был утвержден.

Теперь живем согласно Конституции,

И свято чтим разделы все ее.

И просим только у Бога лишь напутствия,

И верим мы в страны своей подъем!

Поздравления с Днем конституции 2019 в прозе

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Хочу поздравить всех Вас с Днем Конституции Украины! В этот день мы празднуем дату становления свободной и независимой Украины, которая восстала из пепла. Так пусть же пламя гордости за нашу страну ярко горит в сердцах всех нас, освещая нам путь в счастливое будущее.

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Дорогие Украинцы! Сегодня большой государственный праздник — День Конституции Украины. Конституция — это основной закон государства, который провозглашает его независимость и свободу. С того момента, как первая конституция Украины вступила в силу, мы начали строить новое, независимое государство. Пусть у каждого украинец будет масса поводов для гордости родной страны. С праздником!

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Сестры и братья украинцы, примите наши поздравления! Сегодня настал день, когда самый главный закон Украины вступил в силу. Пусть права граждан всегда будут защищены, законы все соблюдены, правосудие судьбы всегда вершит благоразумно, а граждане никогда не преступают закон.

Ранее мы рассказывали о выходных и праздниках в июне 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" объясняли, как и сколько отдыхаем украинцы будут отдыхать на День Конституции Украины 2019.

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