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День Конституции Украины 2019: поздравления, открытки, стихи и проза

Мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем конституции 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:21
День конституции Украины 2019 отмечаем 28 июня
День конституции Украины 2019 отмечаем 28 июня
Фото: Depositphotos

День Конституции Украины 2019 ежегодно отмечаем 28 июня. Это один из самых важных государственных праздников в году, поэтому мы собрали для вас лучшие варианты поздравлений с Днем Конституции 2019: красочные открытки, короткие стихи и смс-сообщения, тексты своими словами в прозе на любой вкус. Обязательно поздравьте своих родных и близких, а также друзей и знакомых.

Поздравления с Днем конституции 2019
Поздравления с Днем конституции 2019
Фото: Bipbap

История праздника 28 июня в Украине

В 1996 году Верховная Рада Украины приняла Конституцию Украины – Основной Закон страны. 27 июня началось рассмотрение документа Верховной Радой, который стали называть "Конституционная ночь". Процесс контролировал Леонид Кучма. После работы над проектом, которая продолжалась всю ночь с 27 на 28 июня, депутаты проголосовали за Конституцию Украины в 9:20. Тогда, во время голосования высказались "за" 315 парламентариев. После принятия впервые в зале парламента прозвучал гимн, уже утвержденный Конституцией, также в зал внесли сине-желтый украинский флаг.

Принятие Конституции – важное событие, которое послужило шагом к обеспечению прав человека и гражданина. Кроме того, принятие Конституции повысило авторитет Украины на мировой арене. Стоит отметить, что Украина – последняя из стран бывшего СССР, которая приняла собственную Конституцию.

С Днем Конституции 2019: открытки и картинки

Поздравления с Днем конституции 2019
Поздравления с Днем конституции 2019
Фото: Bipbap

Поздравления на украинском языке в прозе

Вітаю з загальнодержавним святом – 28 червня Днем Конституції України! Від щирого серця зичу міцного здоров'я, бадьорості духа та впевненості у безхмарне конституційне майбутнє нашої спільної держави. Будьмо разом у процесі побудови демократичного громадянського суспільства. Слава Україні!

***
Від усієї душі вітаю вас з Днем Конституції України. У 1996 році українські громадяни отримали Основний закон, який гарантував їм права та свободи, наблизив Україну до країн з розвинутою демократією та остаточно закріпив незалежність нової європейської держави. Тож давайте разом формувати вільне, справедливе, солідарне суспільство, потужну та заможну державу, що побудована на основах європейської демократії. З Днем Конституції!

Поздравления с Днем конституции 2019
Поздравления с Днем конституции 2019
Фото: Bipbap

***
Щиро вітаю Вас з визначним святом – Днем Конституції України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини.

День Конституции 28 июня: поздравления в стихах

День главного закона Украины,
Сегодня будем праздновать сполна,
Так веселись и будь всегда моложе,
Любимая прекрасная страна.
И в этот праздник пару слов напишем,
Преподнесем вот этот поздравок,
Всем Украинцам радости большого счастья,
Тепла, удачи и любви глоток.

Поздравления с Днем конституции 2019
Поздравления с Днем конституции 2019
Фото: Bipbap

***
Конституция — закон
Самый настоящий,
Хоть бывает он порой
Несколько скользящий!

Он буксует и скользит,
Если для народа,
Что поделать — у законов
Странная природа!

В Украине пусть Закон
Очень честным будет,
Помогает пусть во всем
Даже бедным людям!

***

Этот день один из самых важных,
День, когда принят главный Закон.
И со времен атаманов отважных
Свод правил страны был утвержден.

Теперь живем согласно Конституции,
И свято чтим разделы все ее.
И просим только у Бога лишь напутствия,
И верим мы в страны своей подъем!

Поздравления с Днем конституции 2019 в прозе

***
Хочу поздравить всех Вас с Днем Конституции Украины! В этот день мы празднуем дату становления свободной и независимой Украины, которая восстала из пепла. Так пусть же пламя гордости за нашу страну ярко горит в сердцах всех нас, освещая нам путь в счастливое будущее.

***
Дорогие Украинцы! Сегодня большой государственный праздник — День Конституции Украины. Конституция — это основной закон государства, который провозглашает его независимость и свободу. С того момента, как первая конституция Украины вступила в силу, мы начали строить новое, независимое государство. Пусть у каждого украинец будет масса поводов для гордости родной страны. С праздником!

***
Сестры и братья украинцы, примите наши поздравления! Сегодня настал день, когда самый главный закон Украины вступил в силу. Пусть права граждан всегда будут защищены, законы все соблюдены, правосудие судьбы всегда вершит благоразумно, а граждане никогда не преступают закон.

Ранее мы рассказывали о выходных и праздниках в июне 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" объясняли, как и сколько отдыхаем украинцы будут отдыхать на День Конституции Украины 2019.

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Источник: Сегодня
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