День матери-2018: поздравления в стихах, открытки и картинки

Обязательно поздравите маму с этим большим праздником

Поздравления с Днем матери-2018 13 мая: картинки, открытки и стихи. Фото: uaua.info

Ежегодно во второе воскресенье мая украинцы отмечают День матери. В 2018 году праздник выпадает на 13 мая. В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики: цветная – говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших матерях.

Поздравляю с Днем матери - открытки. Фото: соцсети фото: Александр Марущак Поздравляю с Днем матери - открытки. Фото: соцсети фото: Александр Марущак Поздравляю с Днем матери - открытки. Фото: соцсети фото: Александр Марущак Поздравляю с Днем матери - открытки. Фото: соцсети фото: Александр Марущак Поздравляю с Днем матери - открытки. Фото: соцсети фото: Александр Марущак Поздравляю с Днем матери - открытки. Фото: соцсети фото: Александр Марущак 1/6

С Днем матери-2018 картинки и открытки

Примечательно, что идею Дня матери приписывают американке Анне Джервис из Западной Вирджинии, которая проявила такую инициативу в 1907 году. Анна писала письма в госучреждения, различные законодательные органы и известным лицам с предложением один день в году посвятить празднованию Дня матери. В 1910 году ее старания увенчались успехом и штат Вирджиния признал День матери своим официальным праздником. Через два года была создана Международная Ассоциация Дня матери. Ее целью стало распространения сознательного празднования этого дня и уже в 1914 году этот праздник получил официальный статус в США.

Поздравления с Днем матери-2018: картинки, открытки. Фото: соцсети фото: Александр Марущак Поздравления с Днем матери-2018: картинки, открытки. Фото: соцсети фото: Александр Марущак Поздравления с Днем матери-2018: картинки, открытки. Фото: соцсети фото: Александр Марущак Поздравления с Днем матери-2018: картинки, открытки. Фото: соцсети фото: Александр Марущак Поздравления с Днем матери-2018: картинки, открытки. Фото: соцсети фото: Александр Марущак 1/5

В Украине же официально начали праздновать День матери начиная с 1999 года во второе воскресенье мая.

В этот день принято поздравлять своих матерей, дарить им цветы, подарки и, пожалуй, самое важное – внимание, заботу и любовь.

Сайт Сегодня.Lifestyle присоединяется к поздравлениям всем матерям и желает им крепкого здоровья, уважения и любви. Также мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем матери-2018: картинки, открытки, смс и стихи.

С Днем матери картинки и открытки для поздравлений. Фото: соцсети фото: Александр Марущак С Днем матери картинки и открытки для поздравлений. Фото: соцсети фото: Александр Марущак С Днем матери картинки и открытки для поздравлений. Фото: соцсети фото: Александр Марущак С Днем матери картинки и открытки для поздравлений. Фото: соцсети фото: Александр Марущак С Днем матери картинки и открытки для поздравлений. Фото: соцсети фото: Александр Марущак 1/5

Короткие поздравления с Днем матери-2018: смс и открытки

***

С днем матери тебя, моя родная!

Твоя любовь хранит меня от бед.

Пускай тебя лишь радость окружает,

Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

С Днем матери-2018 Фото: Facebook

***

Мама, милая, родная!

Тебя сердечно поздравляю.

За все спасибо говорю

И очень искренне люблю.

Поздравления с Днем матери

Тебя, мамулька, с Днем всех мам!

Желаю сбыться всем мечтам,

Желаю солнечных деньков

И счастья светлых островков.

С Днем матери поздравляю Фото: Facebook

***

С Днем Матери, мамуля, поздравляю!

От всей души здоровья пожелаю,

Чтобы улыбка не сходила с твоих уст,

А в кошельке из денег рос огромный куст!

Поздравления с Днем матери-2018 в стихах

"Очень сильно я люблю тебя!"

Мой первый крик тебя счастливой сделал,

За остальные ты меня прости.

Я в Мамин день тебе признаюсь смело:

Таких, как ты, родная, не найти.

Хочу тебе я пожелать здоровья

И многие счастливые лета.

И просто так ещё хочу напомнить,

Что очень сильно я люблю тебя!

***

В день матери сказать тебе спешу

Слова любви и искренних признаний.

Тобой, поверь, я очень дорожу,

Прими ж букет из скромных пожеланий!

Пусть будет в жизни солнышко всегда,

И радость изливается без края,

Дай Бог тебе здоровья на года,

Живи ещё сто лет, моя родная!

С Днем матери картинки и открытки для поздравлений. Фото: соцсети фото: Александр Марущак С Днем матери картинки и открытки для поздравлений. Фото: соцсети фото: Александр Марущак С Днем матери картинки и открытки для поздравлений. Фото: соцсети фото: Александр Марущак С Днем матери картинки и открытки для поздравлений. Фото: соцсети фото: Александр Марущак С Днем матери картинки и открытки для поздравлений. Фото: соцсети фото: Александр Марущак 1/5

***

"Прости меня за все мои обиды"

Сегодня праздник у моей мамули,

День матери вновь празднует страна.

Хочу, чтоб беды навсегда уснули,

И в дом не приходили никогда.

Прости меня за все мои обиды,

Ведь очень сильно я тебя люблю.

Желаю горя никогда не видеть,

Всё лучшее сейчас тебе дарю!

***

Мамины руки – это тепло.

Мамины песни – нежность и ласка.

Мама прогонит вселенское зло,

И превратит жизнь в прекрасную сказку!

Мамочка милая, ангел с небес.

Я поздравляю тебя в этот праздник

Пусть твоя жизнь будет полной чудес.

Очень люблю. Твой сынишка проказник.

***

Любимая мама,

Тебя поздравляю,

В день матери счастья,

Здоровья желаю!

Пускай тебе, милая,

В жизни везет,

Пускай тебя радость

И счастье найдет!

Поздравления с Днем матери-2018 в стихах

Ты у меня одна такая,

Самая милая и дорогая,

Нет лучше женщины на свете,

В тебе таится мудрость, добродетель.

Примером стала для меня,

Растила ты меня любя,

Горжусь тобою ежедневно я,

С днем Матери, родная, тебя!

***

"Как маму можно не любить?"

Как маму можно не любить?

Ведь никого же нет роднее!

Ведь ты дала возможность жить

И сделала меня сильнее.

Мамуля, с праздником тебя!

Здоровья, счастья и удачи,

И если что не так, прости меня,

Ты для меня так много значишь!

***

Быть моею мамой – это очень сложно,

А порою даже – и невыносимо,

Ты же умудрялась мамой быть хорошей,

И при этом даже доброй и счастливой.

В мамин День, считаю, все награды мира

За твое терпенье надо бы вручить!

Ну а впрочем, мама, просто – будь счастливой!

А твою улыбку буду я хранить.

С Днем матери-2018: поздравления своими словами

Счастье – когда мама рядом,

И плохо – когда мамы нет!

Ласковым и добрым взглядом

Меня оберегаешь ты от бед.

В твой праздник я тебе желаю

Поменьше волноваться без причин,

Счастья чтобы без конца и края,

И никогда чтоб не было морщин!

***

Твоя доброта и забота

Дала человеком вырасти,

Без тебя аврал на работе,

Без тебя нам забот не вынести.

Но всегда ты спокойна, улыбчива,

Для детей найдешь слово нежное,

Спасибо, моя красивая,

За тревоги, заботы безбрежные.

***

С днем Матери, родная!

Милая, добрая, дорогая,

Ты жизнь мне подарила,

И для меня лишь жила…

Тебя я очень люблю,

Молюсь за тебя, боготворю.

Всегда оставайся такой молодой,

Счастливой, красивой, родной.

С Днем матери-2018: поздравления своими словами

Я так хочу, чтоб мама улыбалась,

Чтоб в жизни не грустила никогда,

Чтобы всегда тебе все удавалось,

Чтоб не узнала ты, что есть беда.

В день матери, любимая, желаю,

Чтоб ты осталась навсегда такой!

Тебе я эти строки посвящаю –

Прекрасной маме, нежной и родной!

***

Единственной, родной, неповторимой

Мы в этот день "спасибо" говорим.

За доброту и сердце золотое,

Мы, мама милая, Тебя благодарим!

Пусть годы не старят Тебя никогда,

Мы, дети и внуки, все любим тебя!

Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго-долго, Ты всем нам нужна.

***

Мама родная, любимая, милая,

Солнце нас греющее, незлобивое,

Мама – наш ангел хранитель земной,

Мама – наш вечный домашний герой!

Мама, здоровья тебе я желаю,

Счастья, внимания, общения, родная,

Верных и благородных друзей,

И чтоб в достатке жилось веселей!

Ты так нежна и так любима.

Ты так прекрасна, что нет сил.

Мамуля, как же ты красива!

Ты ярче тысячи светил!

Позволь поздравить тебя, мама,

И пожелать тебе добра,

Чтоб никогда не знать обмана,

Чтоб не сгореть от чувств дотла.

Пусть будет все, но только в меру.

Так, чтоб могла ты наслаждаться,

Храня в добро святую веру,

Что помогает возрождаться.

С Днем матери-2018: тексты поздравлений

Самая родная, на всей земле одна,

Самая любимая, мамочка моя!

Жизнь мне посвятила, теплом, лаской окружила,

Безграничной любовью меня ты окрылила.

Благодарность тебе возношу я,

Знай, как сильно я люблю тебя!

С праздником всех матерей тебя я поздравляю,

Молюсь за тебя, быть счастливой желаю!

***

Мама, мамуля, мамулечка!

Самая добрая, славная,

Солнце мое, красотулечка,

Женщина в жизни главная.

Люблю тебя нежно я, преданно,

За ласку, за ум, обаяние,

За поддержку в важных решениях,

За глаз лучистых сияние!

***

Тебя, родная мамочка, сегодня поздравляю,

В день Матери счастья желаю.

За ночи, что недосыпала,

Со мной намаялась, устала…

Тебе, родная, благодарна я,

Молюсь я каждый вечер за тебя,

Чтоб ты была здоровой и красивой,

И главное, по-настоящему счастливой.

***

Кто самый главный человек на свете?

Кто никогда не бросит, кто поймет?

Конечно, это мама, скажут дети,

И взрослые, и весь честной народ.

Мамуля, мама, мамочка родная,

С тобой светлее в этом мире жить,

Тебе сегодня от души желаю

Переживать поменьше, не грустить.

***

Дорогой мой человечек,

Мама милая моя!

Я тебе желаю вечно

Быть счастливой. И тебя

Поздравляю я, мамуля,

Ведь сегодня же твой день!

Здоровья, радостей, роднуля,

Пускай в душе цветет сирень!

***

Ты заботой меня окружаешь,

Ты любовью меня согреваешь.

Говорю я "спасибо" тебе,

Подарила мне жизнь на земле.

И за всё попрошу я прощенья,

Позабудь все свои огорчения.

Знай, родней человека, чем ты,

Для меня никогда не найти!

***

День матери по всей стране

Сегодня отмечают,

Одно на свете ясно мне –

Я маму обожаю!

Она любимая моя,

Сильнее нет на свете!

На ней – уют, на ней – семья,

Люблю ее за это!

***

Нашей мамы нету лучше,

Нет добрей ее, нежней,

Станем навсегда послушны,

И поздравим матерей!

Им желаем только счастья,

Чтоб спокойно на душе,

Чтоб ушли с души ненастья,

Молодеть и хорошеть!

***

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров'я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

С Днем матери-2018: поздравления своими словами

Желаю, чтоб ты, мамочка, цвела,

Чтоб соловьем душа твоя запела,

И чтобы ты всегда счастливою была,

И все, о чем мечтается, имела!

***

Мама. Пожалуй, в этом слове

Таятся нежность, бескрайные ласки,

Таится опора, и даже основа

Жизни, любви и детской сказки!

Мама. Спешу я поздравить

С праздником этим твоим!

И на память хочу я оставить

Это чувство, знакомое нам двоим!

***

Любимая мама, тебя поздравляю,

В День матери счастья, здоровья желаю.

Ты в сердце моем, даже, если в разлуке,

Я помню всегда твои нежные руки.

Пусть каждый твой день наполняется светом,

Любовью родных будь, как солнцем, согрета.

Прости, временами тебя огорчаю,

Поверь, что невольно... Себя укоряю.

***

Спасибі за ласку, за щире тепло

Недоспані ночі, турботи й добро.

Здоров'я міцного Вам зичимо щиро,

Любові і радості, злагоди й миру!

***

Мама – это значит нежность,

Это ласка, доброта,

Мама – это безмятежность,

Это радость, красота!

Мама – это на ночь сказка,

Это утренний рассвет,

Мама – в трудный час подсказка,

Это мудрость и совет!

Мама – это зелень лета,

Это снег, осенний лист,

Мама – это лучик света,

Мама – это значит жизнь!

***

Ты прости за бессонные ночи,

За обиды что раньше принес.

Я прошу тебя мамочка очень

Проведи эти годы без слез.

Проведи без тревоги за сына,

Постарайся душой не болеть.

Я хочу, чтоб тебя обходила

Стороною любая болезнь.

И еще, ты не думай,

Что будет со мной.

Я пройду через эти года.

Я вернусь! И тогда в нашем доме

Будет весело, как никогда!

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