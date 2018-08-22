День Матфия: что нельзя делать 22 августа и главные приметы

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 22 августа в истории

Сегодня – 22 августа. Фото: pixabay

Сегодня 234-й день года по григорианскому календарю – до окончания года остался 131 день. Именинники – Антон (Антоний), Герман, Дмитрий, Иван, Леонтий, Мария, Маркиян, Матвей, Алексей, Петр, Фотий, Юлиан, Яков. В Литве отмечают День траурной ленты, а в России – День государственного флага.

Что нельзя делать в день Матфия

На Руси существовало поверье о том, что в день Матвея (Матфия), 22 августа, к коровьему вымени прикрепляется большое количество змей, которые высасывают молоко. Именно поэтому 22 августа старались не выпускать скотину из хлева в это день и особо тщательно соблюдали все обычаи и приметы, связанные с этими животными. Например, хозяйке 22 августа нельзя было доить корову в одиночестве. Подойник никогда не ставили на стул или кадку – иначе у коровы молоко пропадет.

22 августа: важные и интересные события в истории

В 1865 году американец Уильям Шепперд получил патент на жидкое мыло.

1909 год – в Реймсе началось первое в мире авиашоу (с 22 по 29 августа).

1943 года в СССР основана система суворовских училищ.

В 1946-м в столице Норвегии Осло на стадионе "Бишлет" стартовал первый послевоенный чемпионат Европы по легкой атлетике.

1991-й – поражение ГКЧП.

В 2002 году остров Норфолк, расположенный в Тихом океане к северо-востоку от Австралии, объявил себя зоной, свободной от мобильных телефонов. На острове с тех пор действует запрет на пользование мобильными.

2005 год – Мария Шарапова стала первой российской теннисистки, которая заняла первую строчку мирового рейтинга WTA, сменив на вершине американку Линдсей Дэвенпорт.

2006 год – произошла ужасная авиакатастрофа российского самолета Ту-154 (рейс Анапа – Санкт-Петербург) под Дзержинском в Донецкой области. Погибли все 170 человек, находившихся на борту.

Кто родился 22 августа

1960 год – родился Александр Мартыненко, украинский журналист, президент агентства "Интерфакс-Украина".

В 1966-м родилась Ольга Сумская, украинская актриса театра и кино ("Роксолана"). Народная артистка Украины.

22 августа 1974-го родился Марат Башаров, российский актер театра и кино ("72 метра", "Граница. Таежный роман").

Какой православный праздник 22 августа

В церкви 22 августа почитают память святого Матфия – одного из учеников Иисуса, который стал одним из 12 апостолов после Иуды Искариота. В книге Деяния Апостолов имя Матфия упоминается всего один раз. О нем говорится, когда Петр предлагает апостолам выбрать ученика, который займет место Иуды, предавшего Иисуса и покончившего жизнь самоубийством. Тогда выбор стоял между Матфием и Варсавой. В результате жребия 12-м апостолом стал Матфий.

Народные приметы на 22 августа

Если на Лаврентия устанавливается жаркая погода, либо идут дожди, то такими же будут и следующие несколько дней, а осень значительно затянется по времени.

Нужно посмотреть на воду в полдень 22 августа. Если она тихая, то осень тоже будет спокойной, а зимой вьюг практически не будет.

Обильная роса утром 22 августа предвещает солнечный и теплый день.

Напомним, что второй Спас – яблочный мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – будем отмечать 29 августа.

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