Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

"Сегодня" собрали для вас лучшие варианты поздравлений с Днем молодежи 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:24
День молодежи 2019 отмечаем 30 июня
День молодежи 2019 отмечаем 30 июня
Фото: Depositphotos

День молодежи 2019 в Украине отмечают 30 июня – в последний день первого летнего месяца. Этот праздник установленный в 1994 году Указом президента Украины № 323/94 по инициативе молодежных объединений и организаций. Во многих городах нашей страны в этот день проходят фестивали, ярмарки и арт-мероприятия.

Поздравления с Днем молодежи 2019
Поздравления с Днем молодежи 2019
Фото: Bipbap

"Сегодня" собрали для вас лучшие варианты поздравлений с Днем молодежи 2019 в Украине: красочные открытки, стихи, тексты в прозе и своими словами. Обязательно поздравьте с праздником своих знакомых, друзей и коллег.

Поздравления с Днем молодежи 2019: открытки и стихи

Славный день – день молодежи –
Будем праздновать сейчас.
Чтоб красивой и хорошей
Жизнь была у них, у нас.
Чтоб кружился в голове
Только лишь попутный ветер,
Пожелаю поумнеть
И успехам стать заметней.
Пусть всегда мы будем разными,
Всем – успешных лишь шагов.
Поздравляю с этим праздником
Молодежь всех возрастов!

Читайте также
Куда пойти на День молодежи в Киеве: ТОП лучших мероприятий в столице

***

Быть молодым – подарок Бога!
На полную давайте жить!
Пред нами – чистая дорога,
Река, в которой будем плыть!
Полны мы сил, нам по колено
Ручьи, озера, океан...
Мы молоды! Пусть неумело
Начнем мы жизни пить стакан,
Но дальше – лучше! Мы умнеем,
И станем старше... Не поймешь,
Чего мы стоим? Что умеем?
Ведь мы новы... Мы – молодежь!

Поздравления с Днем молодежи 2019
Поздравления с Днем молодежи 2019
Фото: Bipbap

Поздравления с Днем молодежи 30 июня

Хороших перспектив, везенья
И зажигательных ночей.
Творцам – побольше вдохновенья:
Стихов, мелодий и речей.
Спортсменам – силы и упорства,
И оглушительных побед!
Быть молодым – совсем не просто!
Но лучше в мире лет и нет!
Ни на кого не быть похожим
И все, что было, превзойти
Для современной молодежи –
Залог успешного пути!

Поздравления с Днем молодежи 2019
Поздравления с Днем молодежи 2019
Фото: Bipbap

***

Возможно все, когда ты молод.
Любое дело по плечу.
Оптимистично ты настроен
И веришь ты в свою звезду.
И это правильно и верно,
И в этом-то победы суть.
Уверенность – сестра успеха,
С ней до конца пройдешь свой путь.
И пусть звезда твоя поможет,
И пусть сил хватит все свершить.
Да, в этом мире все возможно.
И молодым сей мир творить!

Поздравления с Днем молодежи 2019
Поздравления с Днем молодежи 2019
Фото: Bipbap

Поздравления с Днем молодежи 2019

Возможно все, когда ты молод.
Любое дело по плечу.
Оптимистично ты настроен
И веришь ты в свою звезду.
И это правильно и верно,
И в этом-то победы суть.
Уверенность – сестра успеха,
С ней до конца пройдешь свой путь.
И пусть звезда твоя поможет,
И пусть сил хватит все свершить.
Да, в этом мире все возможно.
И молодым сей мир творить.

Поздравления с Днем молодежи 2019
Поздравления с Днем молодежи 2019
Фото: Bipbap

***
Славный день – день молодежи –
Будем праздновать сейчас.
Чтоб красивой и хорошей
Жизнь была у них, у нас.
Чтоб кружился в голове
Только лишь попутный ветер,
Пожелаю поумнеть
И успехам стать заметней.

Поздравления с Днем молодежи 30 июня своими словами в прозе

Поздравляю с Днем молодежи и хочу пожелать быть всегда на волне юных мечтаний и ярких надежд. Пусть жизнь таит удачу и радость в каждом дне, пусть открываются все новые дороги к счастью и успеху, пусть перспективным и светлым будет будущее для тебя.

***
С днем молодежи всех девушек, ребят и тех, кто в душе считает себя молодым, поздравляю. Желаю вам всем быть влюбленными, беззаботными, жизнерадостными, озорными, неунывающими, энергичными, инициативными и предприимчивыми и, конечно же, ответственными.

Поздравления с Днем молодежи 2019
Поздравления с Днем молодежи 2019
Фото: Bipbap

***
Молодежь – наша светлая надежда на счастливое будущее! Поздравляем вас с праздником и желаем весело провести время, наслаждаясь своими молодыми годами. Пусть ваша жизнь станет триумфальным шествием к прогрессу, добру и поддержанию семейных ценностей, которые помогут сделать мир более чистым и красивым. Идите к счастливому будущему, но помните и уважайте прошлое!

Ранее мы рассказывали о выходных и праздниках в июне 2019 года в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс Куда пойти на День молодежи в Киеве: ТОП лучших мероприятий в столице Когда День молодежи 2019 в Украине: дата и значение праздника
видео праздник открытки день молодежи поздравления картинки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Снимки со свадьбы российского певца Лазарева удивили фататов
Снимки со свадьбы российского певца Лазарева удивили фататов
9 советов, если волосы быстро становятся жирными
9 советов, если волосы быстро становятся жирными
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок

Популярные статьи

Сегодня, 09:55Техно

Смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 июня: все знаки зодиака

Вчера, 13:32Шоу-бизнес

Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

Вчера, 11:17Fun

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

В СМИ распространили фейковую новость о состоянии здоровья Анджелины Джоли

Вчера, 10:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:30Стиль

Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

Вчера, 08:39Fun

"Это правда!" Женщина описала 27 минут жизни после клинической смерти

Вчера, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

25 июняШоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

25 июняШоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

25 июняFun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

25 июняШоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

25 июняТехно

Потеря на миллиард: глава Microsoft признался в "величайшей ошибке"

25 июняТехно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

Новости партнеров

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Назван самый полезный суп
Назван самый полезный суп
Диетический Оливье, который можно есть тарелками и не толстеть
Диетический Оливье, который можно есть тарелками и не толстеть
Дочь Рыбина рассказала о разводе родителей
Дочь Рыбина рассказала о разводе родителей
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться
Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь