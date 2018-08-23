День Независимости Украины 2018: смс, короткие тексты и открытки
Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает вам выбрать самые лучшие поздравления с Днем Независимости Украины 24 августа
День Независимости Украины-2018 отмечаем в пятницу, 24 августа. Для многих украинцев День Независимости – долгожданный праздник, который каждый сознательный гражданин ждет с нетерпением, ведь именно 24 августа мы вспоминаем щемящие моменты нелегкой украинской истории.
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Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает вам выбрать самые лучшие поздравления с Днем Независимости Украины 24 августа и поздравить стихами, открытками, картинками своих родных, близких, знакомых, друзей и коллег.
Поздравления с Днем Независимости Украины 2018: открытки и картинки
Поздравляем Украину,
И желаем в именины:
Независимости больше,
В мирном мире жить подольше!
Власти грамотной и мудрой,
Демократии не скудной,
Чтоб народ не голодал,
Не скулил и не роптал!
Чтоб работы было много,
Чтобы ровные дороги,
Чтобы люди богатели,
В Украине жить хотели!
С Днем Независимости!
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***
Не вправе нынче промолчать я:
Не зря свобода нам дана!
С Днем Независимости, братья
Да здравствует моя страна!
***
В День Независимости я
Стране желаю возродиться,
И чтобы каждая семья
Имела шанс к мечте стремиться,
Хочу я счастья пожелать
Всем настоящим патриотам,
И никогда не унывать,
И справиться с любой заботой!
С Днем независимости!
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***
Независимость – сладкое слово,
Но за нее проливается кровь.
Это праздник единства народа,
Это к Родине милой любовь!
Поздравляю тебя с этим праздником,
И желаю свободы и радости.
Жить в любимой единой стране,
Мощной, крепкой – до самой старости!
С Днем независимости!
***
Разными курсами мечутся лодочки —
Гордый Титаник уходит ко дну.
Стукнем стаканами, полными водочки —
Выпьем за Родину. Все же одну.
***
Пожелаем Украине,
Чтоб жила она отныне,
В счастье, радости, любви,
Не мешали ей цвести!
Чтоб собрали урожай,
Испекли бы каравай,
Чтобы жили — не тужили,
Вкусно ели, сладко пили!
Чтоб свободу дали нам,
Да не с ложью пополам —
Настоящую, хмельную,
Стоит биться за такую!
Напомним, ранее мы предлагали вашему вниманию набор интересных поздравлений с Днем Независимости Украины 2018 в стихах. открытках, а также красочных картинках.