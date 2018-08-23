День Независимости Украины 2018: смс, короткие тексты и открытки

Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает вам выбрать самые лучшие поздравления с Днем Независимости Украины 24 августа

С Днем Независимости Украины 24 августа. Фото: из открытых источников

День Независимости Украины-2018 отмечаем в пятницу, 24 августа. Для многих украинцев День Независимости – долгожданный праздник, который каждый сознательный гражданин ждет с нетерпением, ведь именно 24 августа мы вспоминаем щемящие моменты нелегкой украинской истории.

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Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает вам выбрать самые лучшие поздравления с Днем Независимости Украины 24 августа и поздравить стихами, открытками, картинками своих родных, близких, знакомых, друзей и коллег.

Поздравления с Днем Независимости Украины 2018: открытки и картинки

Поздравляем Украину,

И желаем в именины:

Независимости больше,

В мирном мире жить подольше!

Власти грамотной и мудрой,

Демократии не скудной,

Чтоб народ не голодал,

Не скулил и не роптал!

Чтоб работы было много,

Чтобы ровные дороги,

Чтобы люди богатели,

В Украине жить хотели!

С Днем Независимости!

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***

Не вправе нынче промолчать я:

Не зря свобода нам дана!

С Днем Независимости, братья

Да здравствует моя страна!

***

В День Независимости я

Стране желаю возродиться,

И чтобы каждая семья

Имела шанс к мечте стремиться,

Хочу я счастья пожелать

Всем настоящим патриотам,

И никогда не унывать,

И справиться с любой заботой!

С Днем независимости!

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***

Независимость – сладкое слово,

Но за нее проливается кровь.

Это праздник единства народа,

Это к Родине милой любовь!

Поздравляю тебя с этим праздником,

И желаю свободы и радости.

Жить в любимой единой стране,

Мощной, крепкой – до самой старости!

С Днем независимости!

***

Разными курсами мечутся лодочки —

Гордый Титаник уходит ко дну.

Стукнем стаканами, полными водочки —

Выпьем за Родину. Все же одну.

***

Пожелаем Украине,

Чтоб жила она отныне,

В счастье, радости, любви,

Не мешали ей цвести!

Чтоб собрали урожай,

Испекли бы каравай,

Чтобы жили — не тужили,

Вкусно ели, сладко пили!

Чтоб свободу дали нам,

Да не с ложью пополам —

Настоящую, хмельную,

Стоит биться за такую!

Напомним, ранее мы предлагали вашему вниманию набор интересных поздравлений с Днем Независимости Украины 2018 в стихах. открытках, а также красочных картинках.