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День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Николай Чудотворец является покровителем моряков и всех, кто так или иначе связан с водной стихией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21
22 мая - День Николая Чудотворца
22 мая - День Николая Чудотворца
Фото: Depositphotos

22 мая православные христиане празднуют День Николая Чудотворца. Праздник отмечают дважды в году, 19 декабря – День святого Николая, а 22 мая – Николая Весеннего (Николая Чудотворца).

Торжество приурочено ко дню переноса мощей святого Угодника Николая в город Бари, находящийся в Италии. В православии Николай Чудотворец считается покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов, торговцев. 

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Николай Весенний: история праздника 22 мая

По традиции в день праздника молятся Николаю Чудотворцу, чтобы он помог вырастить хороший урожай, уберег посевы от морозов и сильных ливней, а крестьянам дал сил преодолеть тяжелые дни посевных.

Николай Чудотворец также является покровителем моряков и всех, кто так или иначе связан с водной стихией. Именно поэтому до 22 мая не купались в водоемах. На каждом судне есть икона с изображением святого. Ему молятся, чтобы стихия не стала причиной разного рода бед.

По обычаю, в день праздника до зари умываются росой и ходят по ней босиком, чтобы хвори отступили. Девушки умываются каплями росы, чтобы надолго сохранить красоту и молодость, а парни благодаря такому обряду набираются сил.

Что нельзя делать на Николая Весеннего 22 мая

  • Нельзя стричься на Николая Чудотворца.
  • В этот день был запрет брать в руки ножницы.
  • На Николая нельзя отказывать никому, кто попросит вас о помощи, иначе за отказ помочь нуждающимся 7 лет семья будет терпеть нищету и бедствия.
  • Ко дню Святого Николая нельзя держать долг, иначе не будет финансовой удачи весь год. Лучше раздать долги до праздника.

Народные приметы

  • Если на Николая идет дождь, то будет богатый урожай.
  • Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.
  • Ольха зацвела – пора гречиху сеять.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении праздника – Дня отца, который будет отмечается ежегодно в третью неделю июня. Также "Сегодня" писали про церковные праздники и посты в июне 2019 по дням.

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Источник: Сегодня
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