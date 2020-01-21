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День объятий 2020: самые прикольные поздравления, картинки, открытки и стихи

"Сегодня" подготовили самые красивые пожелания с Днем объятий 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:36
21 января – День объятий
21 января – День объятий
Фото: Depositphotos

Во всем мире 21 января отмечают Международный день объятий. Это яркий и необычный праздник был основан в США в 1986 году, а затем стремительно приобрел популярность по всему миру.

"Сегодня" подготовили самые красивые поздравления с Днем объятий 2020 своими словами, стихах и коротких SMS-сообщениях, а также собрали для вас лучших картинки и открытки с праздником 21 января.

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  • День объятий 2020: короткая история праздника

День объятий – это неофициальный праздник, несмотря на свой международный статус. Появилось данное торжество в 1986 году в Америке, правда, тогда его называли Национальным днем объятий. Американские студенты факультетов медицины и психологии решили создать праздник, который поднимал бы людям настроение. В этот день принято было обнимать всех, даже тех, кто был незнаком.

Поздравления с Днем объятий: картинки и открытки

Давай обнимемся, дружок, –
Сегодня день объятий!
Откусим вместе пирожок,
Романтика так кстати!

Поздравления с Днем объятий 2020
Поздравления с Днем объятий 2020
Фото: Bipbap

Подарок для тебя готов,
Его откроешь вскоре,
Мы будем целый день с тобой
Улыбок будет море!

Цветы и поздравок тебе,
Обнимемся покрепче,
И не расстанемся вовек,
Нам вместе всегда легче!

***
Такое уж объятье приятное занятье –
Оно объединяет энергию людей.
Сегодня, в этот праздник – всемирный День объятий
Становимся друг другу мы ближе и родней!

Поздравления с Днем объятий 2020
Поздравления с Днем объятий 2020
Фото: Bipbap

В морозный день январский пусть станет всем теплее,
И лица нам овеет теплый ветерок!
Пусть станет солнце ярче, и будет жизнь светлее,
Всем людям посвящаем сегодня поздравок!

***
Этот день один из лучших,
И чтоб было всем понятней,
Он безумно всем нам нужен,
Это праздник – День объятий.

Дружеских или любовных,
Или просто, так сказать,
Однозначно, безусловно,
Так приятно обнимать.

Поздравления с Днем объятий 2020
Поздравления с Днем объятий 2020
Фото: Bipbap

Окунуться в чьи – то руки,
И прижаться что есть силы,
Чтобы слышать сердца стуки,
День объятий – день любимый!

***
Подарить тепло друг другу
И в объятья заключить,
Рука об руку по кругу –
Вместе страхи победить!

Поздравления с Днем объятий 2020
Поздравления с Днем объятий 2020
Фото: Bipbap

Для поднятия здоровья,
Для огня в твоей крови,
Нужно чаще обниматься,
Каплю радости дарить!

***
Сегодня буду я добра,
Мила, красива, весела,
И всех своих знакомых
Обниму уже с утра!

Поздравления с Днем объятий 2020
Поздравления с Днем объятий 2020
Фото: Bipbap

День объятий – глупый праздник,
Несерьезный, но смешной,
Пусть приносит вам он счастье,
Настроение – ой-ей-ей!

***
Поцелуй сестру и брата,
Обними своих друзей!
За окном ведь день объятий,
Дружбы крепкой всех людей!
Радость есть в прикосновеньях,
А в печали и сомненьях
Вряд ли счастье ты найдешь!
Обними и все поймешь!
Каждый день пускай тебя
Радуют твои друзья,
Уделяют пуд тепла!

***
С Днем объятий поздравляю,
Море теплых слов дарю,
Вас душевно обнимаю,
Пыл объятий я люблю!

Поздравления с Днем объятий 2020
Поздравления с Днем объятий 2020
Фото: Bipbap

Так же нынче обнимите
Своих близких и родных,
Настроенье поднимите
Им до облаков седых!

***
Нет на свете, кажется, ничего дороже,
Как ощутить приятное дыхание на коже.
Давайте же в день объятий обниматься,
Желать здоровья, счастья, улыбаться.

Поздравления с Днем объятий 2020
Поздравления с Днем объятий 2020
Фото: Bipbap

Давайте сбросим груз печалей с плеч.
И постараться позитивом всех зажечь.
Чтоб в лабиринтах счастья потеряться,
И перед трудностями не сдаваться.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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