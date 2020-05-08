День памяти и примирения 2020: история и значение дня

Сегодня в Украине и мире отмечается День памяти и примирения

Сегодня, 8 мая, Украина и многие страны мира чтят День памяти и примирения в честь жертв Второй мировой войны. Какова история и значение этого дня памяти, а также как отмечается дата в Украине, узнайте в нашей статье.

8 мая – День памяти и примирения Фото: Depositphotos

День памяти и примирения: история праздника

День памяти и примирения установлен в честь событий 8 мая 1945 года, который в Европе стал датой окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне. "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацистской Германии был подписан Антигитлеровской коалицией 8 мая в 23:01 по Берлину (или 9 мая по московскому времени).

Уже в этот день в городах стран-победителей начались массовые празднования. Масштабное празднование победы в борьбе с нацистской Германией прошло в Москве на Красной площади 9 мая 1945 года, в день, когда акт о капитуляции был доставлен Сталину. Поэтому во всех республиках Советского Союза праздник Победы был установлен 9 мая.

В 2004 году, к 60-му юбилею празднования Победы во Второй мировой войне, Генеральной ассамблеей ООН была принята Резолюция 59/26 об установлении Дней памяти и примирения 8 и 9 мая в честь героев, отдавших свои жизни в борьбе с нацистской Германией в 1939-1945 гг. Всем странам, входящим в состав ООН, было предложено в один или оба из этих дней проводить памятные мероприятия и чтить жертв Второй мировой войны.

Памятная дата 8 мая была введена в Украине в 2015 году. Именно тогда Верховная Рада установила 8 мая День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, выполнив таким образом рекомендации ООН. В Указе президента сказано, что этот памятный день установлен для "достойного чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма".

Символом Дня памяти и примирения в Украине стали слоган "Ніколи знову" и изображение красного мака – международного знака памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.

День памяти и примирения: как отмечают в Украине

В память о жертвах Второй мировой войны в Киеве и областных центрах Украины 8 мая обычно устанавливается почетный караул возле памятников и мемориалов, посвященных увековечению победы над нацизмом и чествованию памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов, а также торжественно возлагаются венки и цветы. В храмах проводятся молебны и службы в честь памяти погибших воинов.

При этом 9 Мая остается государственным праздником – "День победы над нацизмом во Второй мировой войне", который получил свое название в 2016 году. До этого Украина отмечала 9 мая День победы, как и большинство стран бывшего СССР.

А вот во многих европейских странах памятную дату окончания Второй мировой войны отмечают именно 8 мая. Здесь праздник носит название "День победы над нацизмом", или же "День окончания Второй мировой войны в Европе". В Германии эта дата празднуется как "День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе".

Однако в 2020 году в связи с пандемией коронавируса и объявленным карантином, который продлен до 11 мая, в Украине отменены все массовые мероприятия 8 и 9 мая ко Дню памяти и примирения, а также ко Дню победы, чтобы не подвергать граждан риску заражения.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

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