День победы или День памяти: будет ли 9 мая выходным в Украине

Институт национальной памяти предлагает внести изменения в календарь выходных дней

9 мая могут сделать рабочим днем. Фото: pixabay

8 мая в Украине и по всей Европе отмечается День памяти и примирения. Памятную дату ввели в 2015 году – тогда Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, выполнив таким образом рекомендации ООН. Символом этого дня в Украине стал красный мак – международный знак памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.

Вполне вероятно, что в будущем 9 мая больше не будет выходным, как в своем законопроекте предлагает Институт национальной памяти, однако этот день будет праздничным. Зато могут сделать нерабочим День памяти и примирения, который отмечается 8 мая. Относительно 2018 года, то согласно календарного плана, который в 2017 году утвердил Кабинет министров Украины, День победы над нацизмом (9 мая) остается выходным, а 8 мая будет рабочим, пишет "24 канал".

День победы или День примирения: что и когда отмечаем

Как в советские времена, так и уже в период независимости Украина на протяжении длительного времени отмечала 9 мая как День победы во Второй мировой войне. В этот день обычно проходили различные торжественные мероприятия и парады. Этот день в Украине отмечается до сих пор, однако уже не так пышно, а в европейском духе памяти и примирения, поскольку до 10 миллионов украинцев положили свои жизни в течении самой ужасной трагедии XX века. Кроме того, в 2015 году в Украине появился День памяти и примирения, который отмечается 8 мая.

"8 мая День памяти и примирения мы отмечаем в унисон с большинством европейских стран. Вторая мировая – самая ужасная в истории война, в том числе и в украинской. Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать большую общую победу всех народов Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. Но и отрекаться от своей весомой доли в преодолении нацизма – тоже не будем. Отмечая День памяти и примирения, мы прежде всего отдаем дань уважения миллионам наших соотечественников, которые спасали от нацизма Украину, Европу и мир", – объяснял важность этого дня президент Петр Порошенко.

Таким образом, в Украине сегодня о трагических событиях Второй мировой вспоминают как 8-го, в День памяти и примирения, так и 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также предлагается использовать термин "Вторая мировая война" вместо советского "Великая отечественная война", а символом памяти теперь является красный мак и во время чествования памяти павших рекомендуется не использовать советскую символику.

"8 мая – это дань памяти погибшим, это день памяти, мы должны низко склонить голову перед ними... Я чту их память и буду их вспоминать 8 мая. И 9 мая – это день чествования живых. И мы должны прийти и чествовать ветеранов, которые отдавали все, что есть, для победы и обеспечить День победы... 8 и 9 мая остаются, и они объединяют страну", – отмечал президент.

Почему в Европе и мире победу над нацизмом отмечают 8, а не 9 мая

7 мая 1945 года во французском Реймсе начальник оперативного управления Верховного главнокомандования армейских сил Германии (ОКВ) генерал-полковник Альфред Йодль подписал акт капитуляции Германии. Но Антигитлеровская коалиция его официально приняла уже 8 мая в 23:01 по берлинскому времени – в то время в Москве уже было 00:01 9 мая. Следовательно, большинство стран мира отмечает День Победы над нацизмом 8 мая (официальное название праздника – "День победы в Европе"), а страны бывшего СССР – на день позже, 9-го.