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Поздравления с Днем студента 2019: стихи, проза, прикольные картинки

Сегодня.Lifestyle собрал замечательную подборку поздравлений с Днем студента

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:46
Поздравления с Днем студента 2018. Фото: depositphotos
Поздравления с Днем студента 2018.
Фото: depositphotos

День студента в Украине празднуется дважды – 17 ноября и 25 января. Международный День студента отмечается 17 ноября, а вот 25 января отмечается Татьянин день, который также ассоциируется с днем студенчества. Если вы не знаете, как поздравить с Днем студента, Сегодня.Lifestyle собрал замечательную подборку поздравлений с Днем студента.

Поздравления с Днем студента в прозе

***

Хочу поздравить всех студентов с их профессиональным праздником – Днем студента. Хочу пожелать вам терпения, везения и удачи. Не бойтесь сессии, потому что она не так страшна на самом деле. Участвуйте в студенческой жизни, ведь она такая интересная и многогранная. Концерты, конкурсы, поездки, встречи и конференции – все это будет вам только на пользу. Старайтесь во всем находить для себя положительные моменты, усваивать уроки и просто наслаждаться моментами.

Каждый день в университете является особенным, который точно не будет похож на предыдущий день. Еще раз поздравляю вас всех с Днем студента! Вы – будущее страны, на вас возложены все надежды. Я уверена, что вы не разочаруете и не подведете никого.

***

Студенческие годы – одни из самых лучших и беззаботных времен. Да, по сравнению с тем, что вас ждет дальше, эти годы действительно беззаботные. В это время прекрасно все, даже та самая сессия, о которой столько говорят. На самом деле, это определенная школа жизни, где вы набираетесь опыта во всем. В университете вы можете, например, стать редактором студенческой газеты. Это будет для вас практикой, и вы поймете, сможете ли на самом деле справиться с такой должностью. Университет готовит вас к жизни, потому что уже в стенах родного ВУЗа вы начинаете осознавать, что такое самостоятельность и ответственность. Я поздравляю всех студентов с их профессиональным праздником! Пусть в вашей жизни все будет так, как вы хотите!

***

Поздравляю тебя с днем студента, и хочу тебе пожелать позитива, побольше денег, счастья и чтобы всегда везло! Пусть только лучшее ждет тебя в жизни, ведь она только начинается! Пусть те, кого ты любишь, не покидают тебя! пусть хорошая учеба принесет свои плоды, а так же желаю суметь устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу!

Прикольные поздравления с Днем студента 2019 в стихах и картинках

Всем известно, что студент — сверхчеловек.
Общага — его зона обитания,
Скоротечен у студента век,
Без сна обходится легко, без пропитания.

Обожает сборища и смех,
Словно губка впитывает знания,
Он большой охотник до утех,
До обильных философских возлияний.

Не изученный наукой вид,
Олицетворение свободы,
Презирающий заплесневевший быт,
Отдающий предпочтенье бутербродам.

В День студента на исходе года
Мы поем вам, дорогие, оду.
И не важно, сколько лет в данный момент,
Если вы в душе еще студент!

***

Пары тянутся, как годы,
Но сегодня не скучать,
Ведь сегодня будем крепко
День студентов отмечать.

Пары, пусть летят, как ветер,
Перемены же длинней.
И чтоб очередь поменьше
У буфетных у дверей.

Веселимся, отдыхаем,
И средь этой кутерьмы,
Праздник наш, мы точно знаем,
Ведь студенты — это мы.

***

Ты студент — и это классно,
Ты задорен, молод, весел.
Время тратишь не напрасно
(Ну хотя б во время сессий).

Если в армию не хочешь,
То старайся от души.
Дискотеки только ночью,
Днем "курсач" садись пиши.

***

Время лекций, семинаров,
Время сна на первых парах,
Время дружбы и любви,
Время денег на мели,
Время шумных вечеринок
Дней веселых и счастливых!
Посиделок до утра!
Это – студенчества пора.
Живи эти годы счастливо,
Ярко, радостно, красиво!

***

Ты учишься, и это много значит,
Так пусть везет всегда тебе,
Пускай твоя звезда удачи
Осветит путь даже во мгле!
Пускай проходит динамично
Студенческая жизнь.
Живи, учись ты на отлично
И молодцом держись! 

***

Сьогодні день студента відмічаєм,
Везіння у навчання вам бажаєм,
Щоб ви ніколи не хворіли,
Кохання справжнє щоб зустріли,

Бажаємо щасливими вам бути,
Про смуток, труднощі забути,
Викладачі щоб поважали вас,
Запал в очах азартний щоб не згас,

Цікаву і престижну вам знайти роботу,
З грошима щоб не мали ви турботу,
Завжди щоб залишались молодими,
Веселими, завзятими і бойовими!

***

Прийміть в день свята,
Посмішки й вітання,
і наші щирі побажання,
Здоров’я, миру і добра,
Кохання, вірності, тепла,
Бажання, , мрії і думки,
Хай збуваються завжди,
Нехай всміхається світ,
Не буде смутку і бід,
Хай легко Вам вчиться,
А ще щастя без краю,
Сьогодні Вам я бажаю.

Фото: Поздравления с Днем студента
Фото: Поздравления с Днем студента
Фото: Поздравления с Днем студента
Фото: Поздравления с Днем студента
Фото: Поздравления с Днем студента
Фото: Поздравления с Днем студента
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Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказал, когда и как отмечают в Украине день Татьяны.

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Источник: Сегодня
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