День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки

17 ноября студенты отмечают "профессиональный" праздник

Поздравления с Днем студента с картинками и стихами Фото: Depositphotos

В Украине день студента продолжают отмечать дважды в году – 17 ноября и 25 января, по старой доброй традиции. 17 ноября 1939 года в Чехословакии более 1200 студентов было арестовано и помещено в концлагерь, часть из них казнили. В память об этой молодежи и был провозглашен Международный день студентов. А 25 января в 1755 году, в день святой Татьяны, императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". Таким образом, эта дата стала официальным университетским днем.

Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас самые прикольные поздравления с днем студента-2019: в прозе, стихах, а также собрал забавные открытки и красочные картинки на любой вкус.

День студента: поздравления своими словами

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С Днем студента! Желаю яркой и активной студенческой жизни, в которой не будет уныния и неудач. Пусть в зачетке гордо краснеют успешно сданные зачеты, пусть каждый день ведет тебя к победе, пусть всегда будет стимул для творчества, учебы и веселья!

С Днем студента: открытки и поздравления Фото: bonnycards

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Студенты с праздником! Желаю всем зачеток без неудов, деканов всегда в хорошем настроение и стипендии побольше. Пускай ваши студенческие дни будут сплошным праздником и навсегда запечалятся в ваших сердцах радостью юности. Покоряйте невероятные вершины знаний, грызите гранит науки. Успеха, удачи и позитива вам в жизни!

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От сессии до сессии живут студенты весело! А сегодня есть дополнительный повод повеселиться – это праздник, День студента. Ни пуха – ни пера на экзаменах! Пусть занятия будут проходить только в радость, а преподаватели станут вашими союзниками, и даже друзьями. И помните – студенчество – это прекрасная пора жизни, когда все впереди, стоит лишь выбрать правильный путь!

С Днем студента: открытки и поздравления Фото: bonnycards

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Привет, друзья-студенты! Поздравляю с вашим днем – Днем студента! Желаю, чтобы годы учебы запомнились, как самые беззаботные и счастливые дни вашей жизни! Успешных вам будней, легкой и приятной учебы, лояльных преподавателей и симпатичных сокурсников и сокурсниц! Веселых праздников, гуляний до утра и умопомрачительных романов! Чудного и крепчайшего здоровья, удачной подработки и обеспеченных студенческих дней! Любви и понимания, радости и счастья!

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Поздравляю с Днем студента и хочу пожелать неугасаемой тяги к познанию мира и новым открытиям, блестящих успехов и светлых надежд, радужных перспектив и целеустремленности к мечтам, добрых товарищей и прекрасного настроения.

Поздравления с Днем студента-2019: прикольные стихи

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Я с днем студента поздравляю,

Чего студенту пожелать?

Прекрасно жить, проблем не зная

И сессии легко сдавать!

Проблем совсем не знать в учебе,

Веселье льется через край!

Не будет места грусти, злобе,

Похожа будет жизнь на рай.

С Днем студента: открытки и поздравления Фото: bonnycards

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Время лекций, семинаров,

Время сна на первых парах,

Время дружбы и любви,

Время денег на мили,

Время шумных вечеринок

Дней веселых и счастливых!

Посиделок до утра!

Это – студенчества пора.

Живи эти годы счастливо,

Ярко, радостно, красиво!

С Днем студента: открытки и поздравления Фото: bonnycards

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В этой жизни есть моменты,

Не забыть о них никак,

Поздравляю с днем студента

Всех, кто знаниям не враг,

Всех, кто где-то там учился,

Дни за партой проводил,

В общежитиях теснился

И на сессии ходил!

Напомним, как день студентов отмечают в Америке. Ранее Сегодня.Lifestyle рассказал, когда и как отмечают в Украине день Татьяны.

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