День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

"Сегодня" рассказывают, как нужно провести День святого Николая 2019, а также о главных запретах и обычаях 19 декабря

19 декабря отмечаем День святого Николая 2019 Фото: Paige Cody / Unsplash

День святого Николая 2019 отмечают православные христиане в четверг, 19 декабря. В этот праздник принято оказывать любую помощь окружающим, помогать близким, дарить презенты и раздавать милостыню. Особенно ждут дня святого Николая дети – утром 19 декабря они находят под подушкой подарки и сладости.

"Сегодня" рассказывают, как нужно провести День святого Николая 2019, а также о главных запретах, обычаях, традициях и приметах 19 декабря.

День святого Николая 2019: как провести праздник

В День Николая следует сходить в церковь, поставить свечку и помолиться. Обычно Чудотворца просят о благословлении на брак, счастливой любви, благополучии в семье, об удаче в торговле, о хорошем урожае и благополучном возвращении моряков. Этот святой также покровительствует незамужним девушкам.

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День святого Николая для украинцев начинался тем, что хозяин дома вставал рано утром и обходил все подворье, заходил в хлев к животным и кормил их со словами: "Дай, Боже, добрий день, щоб худобонька здорова була та я з тобою ще й зі своєю жоною". Вся семья ждала его в доме под кожухами и не выходила во двор. Считалось, что если кто-то, кроме хозяина, первым перейдет двор, то семью постигнут несчастья, вплоть до потери кормильца. Также считается, что в День Николая нужно одеться в новую красивую одежду и к празднику убрать в доме, чтобы он выглядел нарядно и красиво.

День Николая 2019: что нельзя делать 19 декабря

Согласно народным обычаям, в этот день нельзя заниматься ремонтом, шить или стирать.

Говорят, что в День святого Николая Угодника нельзя отказывать нищим и нуждающимся, а также тем, кто просит вас о помощи. Если откажете – ваша семья будет страдать от нищеты и лишений.

Нельзя, чтобы в доме в праздник были беспорядок и грязь.

19 декабря запрещено ругаться и сквернословить.

День святого Николая приходится на Рождественский пост. Нельзя есть мясо, яйца, пить молоко. Однако разрешены рыбные блюда и морепродукты.

Многие интересуются, можно ли стричься в День Николая Чудотворца. В народе считают, что делать это в церковные праздники нельзя.

Также существует запрет просить денег в долг, поскольку этим вы можете отнять удачу у своих друзей. Более того, ко дню Николая нужно раздать все свои долги, потому что иначе, по примете, вы лишитесь финансовой удачи на весь следующий год.

Приметы о погоде в День святого Николая 2019

Пошел снег – зима будет морозной, суровой и холодной.

Целый день идет дождь – к хорошему урожаю озимых.

День выдался морозным – в следующем году будет большой урожай хлеба и овощей.

Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет.

Морозный и солнечный день – примета того, что будет неурожай в следующем году.

Какая погода на Николу Зимнего, таким будет день Николы Вешнего (22 мая).

Появился иней – в следующем году удастся собрать богатый урожай.

Ранее "Сегодня" писали, что подарить в День святого Николая детям и взрослым.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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