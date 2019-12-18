Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

"Сегодня" рассказывают, как нужно провести День святого Николая 2019, а также о главных запретах и обычаях 19 декабря

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:56
19 декабря отмечаем День святого Николая 2019 Фото: Paige Cody / Unsplash
19 декабря отмечаем День святого Николая 2019
Фото: Paige Cody / Unsplash

День святого Николая 2019 отмечают православные христиане в четверг, 19 декабря. В этот праздник принято оказывать любую помощь окружающим, помогать близким, дарить презенты и раздавать милостыню. Особенно ждут дня святого Николая дети – утром 19 декабря они находят под подушкой подарки и сладости.

Читайте также:
19 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

"Сегодня" рассказывают, как нужно провести День святого Николая 2019, а также о главных запретах, обычаях, традициях и приметах 19 декабря.

День святого Николая 2019: как провести праздник

В День Николая следует сходить в церковь, поставить свечку и помолиться. Обычно Чудотворца просят о благословлении на брак, счастливой любви, благополучии в семье, об удаче в торговле, о хорошем урожае и благополучном возвращении моряков. Этот святой также покровительствует незамужним девушкам.

Смотрите видео: что приносил Святой Николай звездам шоу-бизнеса

Читайте также:
День святого Николая: куда пойти с детьми в Киеве

День святого Николая для украинцев начинался тем, что хозяин дома вставал рано утром и обходил все подворье, заходил в хлев к животным и кормил их со словами: "Дай, Боже, добрий день, щоб худобонька здорова була та я з тобою ще й зі своєю жоною". Вся семья ждала его в доме под кожухами и не выходила во двор. Считалось, что если кто-то, кроме хозяина, первым перейдет двор, то семью постигнут несчастья, вплоть до потери кормильца. Также считается, что в День Николая нужно одеться в новую красивую одежду и к празднику убрать в доме, чтобы он выглядел нарядно и красиво.

День Николая 2019: что нельзя делать 19 декабря

  • Согласно народным обычаям, в этот день нельзя заниматься ремонтом, шить или стирать.
  • Говорят, что в День святого Николая Угодника нельзя отказывать нищим и нуждающимся, а также тем, кто просит вас о помощи. Если откажете – ваша семья будет страдать от нищеты и лишений.
  • Нельзя, чтобы в доме в праздник были беспорядок и грязь.
  • 19 декабря запрещено ругаться и сквернословить.

Читайте также:
Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела

  • День святого Николая приходится на Рождественский пост. Нельзя есть мясо, яйца, пить молоко. Однако разрешены рыбные блюда и морепродукты.
  • Многие интересуются, можно ли стричься в День Николая Чудотворца. В народе считают, что делать это в церковные праздники нельзя.
  • Также существует запрет просить денег в долг, поскольку этим вы можете отнять удачу у своих друзей. Более того, ко дню Николая нужно раздать все свои долги, потому что иначе, по примете, вы лишитесь финансовой удачи на весь следующий год.

Приметы о погоде в День святого Николая 2019

  • Пошел снег – зима будет морозной, суровой и холодной.
  • Целый день идет дождь – к хорошему урожаю озимых.
  • День выдался морозным – в следующем году будет большой урожай хлеба и овощей.
  • Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет.
  • Морозный и солнечный день – примета того, что будет неурожай в следующем году.
  • Какая погода на Николу Зимнего, таким будет день Николы Вешнего (22 мая).
  • Появился иней – в следующем году удастся собрать богатый урожай.

Ранее "Сегодня" писали, что подарить в День святого Николая детям и взрослым.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Под подушкой и в сапожках: интересные подарки на День святого Николая детям Сладкие подарки на Николая: как приготовить печенье "Пуговицы" Поздравления с именинами Николая: картинки, открытки, стихи и проза Поздравления с Днем святого Николая: веселые картинки, стихи, проза, смс Что подарить ребенку на День святого Николая
видео праздники именины приметы День святого Николая
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол
Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол
Как употребление сырого чеснока сказывается на здоровье человека?
Как употребление сырого чеснока сказывается на здоровье человека?
6 новых идей для ваших штор
6 новых идей для ваших штор
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:25Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 11:34Fun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 14:11Fun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 11:25Fun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Вчера, 09:05Техно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

Вчера, 09:03Fun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

16 декабряFood

Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

16 декабряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

16 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья

16 декабряПсихология

Остановитесь: ТОП-7 ошибок, которые совершают 99% женщин

16 декабряШоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

16 декабряШоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

16 декабряFood

Рецепт на год Крысы 2020: салат "Кусочек сыра"

16 декабряТехно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

16 декабряFun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

15 декабряEvents

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

Новости партнеров

Как оформляют квартиры француженки: 6 секретов. Фото
Как оформляют квартиры француженки: 6 секретов. Фото
Каменських прийшла без білизни на церемонію M1 Music Awards-2019
Каменських прийшла без білизни на церемонію M1 Music Awards-2019
Закохана: популярна українська співачка виходить заміж - ЗМІ
Закохана: популярна українська співачка виходить заміж - ЗМІ
Як виглядають дами, з якими треба економити сили гравцям Інтера
Як виглядають дами, з якими треба економити сили гравцям Інтера
Названа лучшая актриса десятилетия
Названа лучшая актриса десятилетия
Алла Пугачева ошеломила новым образом (фото)
Алла Пугачева ошеломила новым образом (фото)
Как вырастить грецкий орех
Как вырастить грецкий орех
Фаворитка Ямы выдала скандальную правду о победительнице
Фаворитка Ямы выдала скандальную правду о победительнице "Танців"