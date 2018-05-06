День святого Юрия: что нельзя делать
Георгий Победоносец всегда по-особенному почитался в христианской вере
День святого Юрия или же Георгия Победоносца украинцы празднуют 6 мая. Дни памяти великомученика в христианстве отмечаются несколько раз: 23 апреля (6 мая), 26 ноября (9 декабря), 3 (16) ноября и 10 (23) ноября.
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Известно, что Георгий Победоносец всегда по-особенному почитался в христианской вере. В честь воина-великомученика в армии даже был учрежден георгиевский орден. История гласит, что когда его попросили отказаться от христианства, он не просто не отказался, но и пережил пытки над телом. После 7 дней жестоких пыток он чудесным образом исцелялся, а на 8-й день его казнили. Но видя чудесное исцеление, люди увидели силу веры и многие обратились в христианство, за что его чтят и сегодня. 6 мая в праздник Георгия Победоносца люди соблюдают приметы и главные запреты Дня святого Юрия.
День святого Юрия: приметы праздника
Ясное, безветренное утро 6 мая — ранние посевы будут удачными и будет богатый урожай.
Теплая погода на Юрия — скоро лето наступит.
Появилась роса — будет хороший урожай проса. Если идет снег или град, или же на деревьях заметен иней — гречиха уродится.
Растущая луна, сильный ветер, который гонит облака на сумрачном небе — такая погода будет сохранятся еще довольно долго.
Ночь с 6 на 7 мая очень теплая — хлеб успеет созреть до первых морозов.
Комары 6 мая в стаи сбиваются — жди потепления.
Сильно разлились реки на Георгия Победоносца — примета того, что много травы будет на Николин день (22 мая).
Сильный дождь на Юрия — травы много вырастет.
На ночь вывешивали влажное полотенце. Если утром оно высохнет — урожай огурцов будет богатым.
Что нельзя делать в праздник Георгия Победоносца
- Если вы будете пользоваться расческами или решите подрезать волосы ножницами, волосы станут слабыми и начнут выпадать.
- В то же время было запрещено иметь дело с шерстью. Нежелательно было даже прикасаться к шерстяным ниткам.
- Славяне верили, что в этот день нельзя ругаться и повышать голос – повышалась опасность пострадать от молнии.
- В этот день начинался период работ в поле. На уже засеянные поля приходили священники, читали специальные молитвы за хороший урожай и окропляли землю освященной водой.
Напомним, какого числа Троица в 2018 году.