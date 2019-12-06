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День Вооруженных сил Украины 2019: поздравления в стихах, прозе, забавные картинки

Сегодня.Lifestyle собрал интересные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:50
Фото: Минобороны Украины

В Украине ежегодно 6 декабря отмечается День Вооруженных сил. Это национальный праздник всех украинских военнослужащих. В этот день принято поздравлять всех, кто служил в украинской армии.

Узнайте также, какой праздник появился в Украине в сентябре:

Сегодня.Lifestyle собрал интересные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины 2019 в прозе, в стихах, а также тематические интересные картинки.

День ВСУ: история праздника

День Вооруженных сил Украины появился в календаре праздников в 1993 году, спустя два года после распада Советского Союза. Этот день своим постановлением учредила Верховная Рада Украины.

Отмечается, что дата для проведения Дня Вооруженных сил Украины выбрана не случайно и была приурочена ко дню принятия Закона Украины "О Вооруженных силах Украины" 6 декабря 1991 года. То есть, неофициально День защитника Украины начали праздновать еще в 1991 году.

Сейчас Вооруженные силы Украины состоят из Сухопутных войск, Воздушных и Военно-морских сил. Кроме основных родов войск, в состав Вооруженных сил страны входят Внутренние войска, Государственная пограничная служба и Оперативно-спасательная служба гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе

Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы – наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

***

Мужество, честь, сила и отвага – только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

***

В День Вооружённых сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах

Поздравляем вас, мужчины,
В День военных Украины.
Вы защитники страны
И опора для семьи.
Мы желаем вам сегодня
Много денег, и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача
Лет до 100, и не иначе.

***

Всех украинцев поздравляем
С днем Вооруженных сил,
Отваги, мужества желаем,
Всем тем, кто Родину любил,

Желаем мира и спокойствия,
Богатой, сытой жизни,
К мечтам чтоб не было препятствия,
И стороною обходили все болезни,

Чтобы здоровье не шалило,
Достаток чтобы был всегда,
Фортуна чтобы вас любила,
Не отворачивалась никогда!

***

Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.

Открытки ко Дню Вооруженных сил Украины

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Напомним, ранее мы писали о Дне ВСУ – истории праздника и традициях празднования.

Все подробности в спецтеме Главные праздники зимы 2018/2019

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Источник: Сегодня
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