День Вооруженных сил Украины 2019: поздравления в стихах, прозе, забавные картинки
Сегодня.Lifestyle собрал интересные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины
В Украине ежегодно 6 декабря отмечается День Вооруженных сил. Это национальный праздник всех украинских военнослужащих. В этот день принято поздравлять всех, кто служил в украинской армии.
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Сегодня.Lifestyle собрал интересные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины 2019 в прозе, в стихах, а также тематические интересные картинки.
День Вооруженных сил Украины появился в календаре праздников в 1993 году, спустя два года после распада Советского Союза. Этот день своим постановлением учредила Верховная Рада Украины.
Отмечается, что дата для проведения Дня Вооруженных сил Украины выбрана не случайно и была приурочена ко дню принятия Закона Украины "О Вооруженных силах Украины" 6 декабря 1991 года. То есть, неофициально День защитника Украины начали праздновать еще в 1991 году.
Сейчас Вооруженные силы Украины состоят из Сухопутных войск, Воздушных и Военно-морских сил. Кроме основных родов войск, в состав Вооруженных сил страны входят Внутренние войска, Государственная пограничная служба и Оперативно-спасательная служба гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы – наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
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Мужество, честь, сила и отвага – только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
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В День Вооружённых сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.
Поздравляем вас, мужчины,
В День военных Украины.
Вы защитники страны
И опора для семьи.
Мы желаем вам сегодня
Много денег, и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача
Лет до 100, и не иначе.
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Всех украинцев поздравляем
С днем Вооруженных сил,
Отваги, мужества желаем,
Всем тем, кто Родину любил,
Желаем мира и спокойствия,
Богатой, сытой жизни,
К мечтам чтоб не было препятствия,
И стороною обходили все болезни,
Чтобы здоровье не шалило,
Достаток чтобы был всегда,
Фортуна чтобы вас любила,
Не отворачивалась никогда!
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Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.
Напомним, ранее мы писали о Дне ВСУ – истории праздника и традициях празднования.
Все подробности в спецтеме Главные праздники зимы 2018/2019
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