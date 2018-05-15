День вышиванки-2018: история и традиции праздника

Ежегодно в третий четверг мая украинцы отмечают День вышиванки

День вышиванки-2018. Фото: instagram.com/ms.roshcheniuk

Каждый третий четверг мая в Украине отмечается День вышиванки. В 2018 году праздник выпал на 17 мая.

В этот день каждый желающий может приобщиться к празднику, надев вышиванку на работу, в университет или школу.

История праздника День вышиванки

В 2006 году идею акции "Всемирный день вышиванки" подала студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк.

По словам девушки, толчком к реализации идеи и празднования стала вышиванка Игоря Житарюка, которую он регулярно надевал на пары, как и многие другие студентов.

Девушка предложила студентам выбрать один день и всем вместе одеть вышиванки. Сначала вышиванки надели несколько десятков студентов и несколько преподавателей факультета. И уже в течение следующих лет праздник разросся до всеукраинского уровня.

История вышивки и традиции

История вышивки на территории Украины имеет не одну тысячу лет. Особое же значение приобрела в последние несколько веков. Преимущественно, вышивали девушки. К свадьбе готовили специальный сундук, в который годами собирали приданое. Бедная девушка имела 30-40 рубашек, среднего достатка – 50-70 рубашек, а богатая – 100 и больше.

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Согласно поверью, рубашку для младенца должна была вышить мать или бабушка. Во время тонкой работы мастера пели песни и молились. Верили, что так рубашка становится оберегом. Рубашки для женщин пряли только из конопли или льна. Считалось, что эти растения защищают будущую мать и ее еще не родившегося ребенка.

В вышивке сакральное значение имеет все – от ниток, происхождения ткани до орнамента, количества стежков и цвета. Древнейшей является вышивка белым по белому. Но рукоделию предшествовала долгая процедура. Нити отбеливали три года.

Вышиванка считается оберегом от всего плохого, что может произойти в человеческой жизни. Она является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастья. В Украине вышивка также символизирует и семейную память, верность и любовь в семье. Эксперты считают, что украинский народ пытается закодировать счастье, судьбу, жизнь и свободу в орнаменте вышивок.

Каждый регион имел свои узоры. Легко узнать Борщевскую вышиванку из Тернопольской области. Здесь преобладает черный цвет. Существует легенда, что во время татарского набега погибли все местные мужчины, поэтому женщины из окрестных деревень поклялись в течение семи поколений вышивать только черные рубашки.

Буковинская рубашка всегда с яркими цветами. Космацкая – с оранжевыми и желтыми красками. Полтавчане любят вышивать белым по белому.

Имели вышивальщицы и свой праздник – День Варвары 17 декабря. В этот день нельзя было ни убирать, ни стирать, ни глину месить, а только вышивать.

Идея и цель праздника 17 мая

Основная цель мероприятия – сохранение украинских ценностей и их популяризация среди молодежи и населения Украины в целом.

При этом сам праздник не предусматривает каких-то обязательных мер, кроме одевания вышиванки.

В этот день подразумевается, что если человек надевает вышиванку на работу, в школу или университет, то таким образом выражает свою национальную и гражданскую позицию, культурную образованность и духовное сознание.

День вышиванки: секреты и мифы украинской вышивки

Чтобы разобраться во всем, корреспондент "Сегодня" Бунецкий Дмитрий решил отправиться к настоящим специалистам – в Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара". Пройдя через длинные извилистые коридоры по скрипучему полу, попали в кабинет к заместителю директора по научно-фондовой работе Юрию Мельничуку, о котором нам заранее сказали: "Этот человек знает о вышивке все, и даже немного больше".

"Украинская вышивка очень популярна в Европе. После Недели моды нас пригласили в Италию, Словакию и Грузию, — рассказывает Юрий Алексеевич. — Но если мы повезем туда аутентичный костюм, нас не поймут: им место в музее, под стеклом, а не на подиуме".

— Сложно собирать образцы?

— Есть определенные трудности, — говорит Юрий Алексеевич. — Не все регионы хорошо представлены: довольно хорошо западные области, и намного хуже восточные.

— А много разновидностей костюма существует?

— Конечно. Это разнообразие по полу и возрасту (детский, юношеский и девичий костюмы, костюм для женатых мужчин и замужних женщин, костюм для пожилых людей). Играет роль климат с ярко выраженными четырьмя временами года. Несмотря на некие общие элементы, вы никогда не найдете двух одинаковых костюмов. Но искать и популяризировать вышивку — это очень важно. В связи с событиями в стране нам нужно опираться на традиции — родной язык, национальный по духу костюм, традиционное убранство жилья и национальная кухня — вот отличительные признаки любого этноса, это то, что продиктовано землей, на которой мы живем. Поэтому если язык будет суржиком, костюм — шароварный, еда — фастфуд, а в интерьере только евроремонт, то нетрудно догадаться, что может ожидать такой народ в будущем.

Узоры и цвета: для каждого возраста свои

В Украине существует более 250 вышивальных швов, которые базируются на 20 техниках. Например, "мережання" (т. е. вышивание по ткани с выдернутыми нитями) – это техника, на основе которой делается более тридцати отдельных швов — мережек. Орнаментальное богатство, которое наносилось на одежду, защищало человека, способствовало его комфортному энергетическому состоянию, служило сигнальной функцией (повествуя о семейном, социальном статусе), и только в последнюю очередь было декором. Каждый узор, каждый цвет в народной вышивке несет свой смысл. Женщины вышивали для самых близких: мамы — детям и мужу, девушки — любимым. Нитка и иголка — это инструменты, с помощью которых возможно запрограммировать ткань на добро. И начали это делать давным-давно, есть отпечатки тканей на сосудах Трипольской культуры.

"Сейчас многие обращаются и спрашивают: как вышивать обереги?" — говорит Мельничук.

— Конечно, сорочка — это важно. Сорочка — это праздник. Как ее можно носить на войне? Мы советуем: шейте, как и раньше это делали женщины, платочки. Среди вышитых мотивов на них были деревца, звезды, крестообразные элементы. Главное — делать это с хорошим настроением, с молитвой. Есть множество историй со Второй мировой — хлопцы брали с собой рушники и платочки и возвращались живыми оттуда, где гибли их побратимы.Вышивка крестиком, которую называют "брокаровской", пришла к нам из Европы во второй половине XIX века.

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Во многих местностях на свадьбу парни раньше надевали две сорочки. Отсюда "своя рубашка ближе к телу" — ведь под той, что вышила любимая, была еще одна, вышитая мамой, родовая. Некоторые регионы использовали свадебную одежду трижды — на свадьбу, спустя неделю после свадьбы в церковь и на смертном одре, чтобы и на том свете эти души могли узнать друг друга.

Первая сорочка шилась ребенку на три года — из крыжмы (полотно, состоящее из множества крестиков). Само полотно уже было оберегом. На нем мать наносила простые символы — восьмиугольные звезды, символизирующие Бога, Солнце, зарю, восемь сторон света, восемь архангелов и... предков в четвертом колене — четырех прадедов и четырех прабабок (по лучу звезды на каждого предка). Дальше — девичья и юношеская одежда, более наполненная элементами, сложнее. Девушки нашивали ромбы (женское начало), поделенные косым крестом (символ Луны) на четыре части — получался символ плодородия, который изображен еще на трипольских ритуальных фигурках. А еще — цветы. Мужчинам шили в основном геометрические орнаменты — прямые кресты, солярные знаки, звезды и др. Замужние женщины не носили на сорочках цветы — это только для девушек, а нашивали себе плоды, ягоды — калины, рябины и так далее, которые означали детей. А вот листья дуба были универсальным символом для обоих полов и символизировали крепость духа.

Чем старше становился человек, тем скромнее была вышивка, все меньше красного (в пост красный тоже не приветствовался) — все больше синего, черного и белого. А некоторые женщины и вовсе надевали белые сорочки с черным орнаментом, символически изображая бытие и небытие, жизнь и смерть.

Основных цветов народной вышивки пять: белый, красный, черный, синий и желтый. Расшифровка в каждом регионе была своей. Полещуки не любили черный, считали его цветом смерти. А подоляне, напротив, шили черным по белому, что символизировало землю и богатство. Цвета имеют множество значений. Вот некоторые из них. Белый — символ Света, чистоты, символ Творца, цвет силы. Красный — любовь, кровь, энергия, огонь. Синий — вода, а желтый — Солнце.

А вот вышивка крестиком, которую специалисты называют "брокаровской", не имеет ничего общего с давней украинской традицией — она пришла к нам из Европы во второй половине XIX века. Розы на сорочках появились приблизительно в то же время, когда вышивка сохранилась лишь как традиция и стала скорее декоративной, чем сакральной — до этого она сурово табуировалась и никто не шил "чужие узоры".

— В музей приехала мастерица из Житомирщины, показывала розочки, "брокар", на синтетической панаме. И похвасталась, мол, рушник XVI века. Показывает — а там все те же розы, которые появились в XIX веке. У нее спросили: а откуда вы знаете, что он XVI века? Она отвечает: так это прабабки, смотрите, я родилась в ХХ веке, мама в XIX, баба в XVIII, а прабаба — в XVI... — смеется Мельничук, однако тут же объясняет, что вышивка крестиком появилась вовремя: — "Брокар" подготовил нас к появлению компьютеров. Крестик делит поле на квадратики, а цвет — на нолики и единички. Так что, по сути, это... компьютерный код. Который, к тому же, совпал с появлением первых примитивных вычислительных устройств.

Есть и поистине мистические истории. Юрий Алексеевич разворачивает большое и крайне сложное полотно, белое на белом.

— Это Наталья Бабина, "София". Посвящено Софии Киевской как образу праматери. В 1970-е годы Наталья была на экскурсию в Софии и ощутила, что праматерь спит. А уже в 2000-х ей приснился сон: словно идет в соборе, а он просторный и белый, и экскурсию ведет ангел-хранитель. Вокруг, у стен, — каталоги. "Это судьбы?" — спросила она у ангела. "Да", — ответил тот. "Можно увидеть?" — "Нет, людям запрещено". — "А почувствовать?" — "Да". И она подняла голову и увидела светлое небо в белых и серебряных узорах. Проснулась — и решила вышить, чтобы помочь пробуждению Софии".

Напомним, от Киева до Нью-Йорка: как украинцы отмечают День вышиванки.