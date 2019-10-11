День защитника Украины 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки
День защитника Украины отмечают 14 октября
14 октября украинцы отмечают День защитника Украины 2019. Новости "Сегодня" собрал для вас самые лучшие поздравления с Днем защитника Украины в 2019 году в прозе, открытках, картинках, а также стихах.
Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
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Поздравляю с Днём Вооруженных Сил Украины и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и мирного покоя государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм.
С днем вооруженных сил Украины,
Мы поздравляем воинов сильных!
Крепких, выносливых духом и телом,
Вам по плечу военное дело!
Тактика боя, сноровка и меткость,
В ваших рядах – это не редкость!
Поздравок наш сердечный примите сегодня,
Счастья, силы вам и много здоровья!
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Всех солдат и офицеров
Дружно поздравляем,
И большой военной дружбы
От души желаем!
Чтоб и через много лет,
Были вы друзьями,
И друг друга поздравляли
Классными стихами!
Чтоб здоровье было крепким,
Старость прогоняло,
Принимайте поздравочек,
Чтоб все ликовало!
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Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.
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Всех украинцев поздравляем
С днем Вооруженных Сил,
Отваги, мужества желаем,
Всем тем, кто Родину любил,
Желаем мира и спокойствия,
Богатой, сытой жизни,
К мечтам чтоб не было препятствия,
И стороною обходили все болезни,
Чтобы здоровье не шалило,
Достаток чтобы был всегда,
Фортуна чтобы вас любила,
Не отворачивалась никогда!
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Мужественные сильные мужчины,
Вы оплот защиты всей страны.
Не важны Вам звездочки и чины,
Вам бы лишь не допустить войны.
Будьте Вы всегда для нас здоровы,
Будьте крепки телом и душой,
И пусть в жизни лишь одной оковой
Будет свет в окне семьи большой.
Пусть гордится Украина своим войском,
Будем горды мы за всех своих орлов,
И пусть слава о казаке запорожском
Возродится доблестью страны сынов.
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