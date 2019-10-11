День защитника Украины 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

День защитника Украины отмечают 14 октября

С Днем защитника Украины 2019 Фото: Bipbap С Днем защитника Украины 2019 Фото: Bipbap С Днем защитника Украины 2019 Фото: Bipbap С Днем защитника Украины 2019 Фото: Bipbap С Днем защитника Украины 2019 Фото: Bipbap 1/5

14 октября украинцы отмечают День защитника Украины 2019. Новости "Сегодня" собрал для вас самые лучшие поздравления с Днем защитника Украины в 2019 году в прозе, открытках, картинках, а также стихах.

Поздравления с Днем защитника Украины 2019 в прозе

Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

***

Поздравляю с Днём Вооруженных Сил Украины и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и мирного покоя государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм.

Поздравления с Днем защитника Украины в стихах

С днем вооруженных сил Украины,

Мы поздравляем воинов сильных!

Крепких, выносливых духом и телом,

Вам по плечу военное дело!

Тактика боя, сноровка и меткость,

В ваших рядах – это не редкость!

Поздравок наш сердечный примите сегодня,

Счастья, силы вам и много здоровья!

***

Всех солдат и офицеров

Дружно поздравляем,

И большой военной дружбы

От души желаем!

Чтоб и через много лет,

Были вы друзьями,

И друг друга поздравляли

Классными стихами!

Чтоб здоровье было крепким,

Старость прогоняло,

Принимайте поздравочек,

Чтоб все ликовало!

***

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

***

Всех украинцев поздравляем

С днем Вооруженных Сил,

Отваги, мужества желаем,

Всем тем, кто Родину любил,

Желаем мира и спокойствия,

Богатой, сытой жизни,

К мечтам чтоб не было препятствия,

И стороною обходили все болезни,

Чтобы здоровье не шалило,

Достаток чтобы был всегда,

Фортуна чтобы вас любила,

Не отворачивалась никогда!

***

Мужественные сильные мужчины,

Вы оплот защиты всей страны.

Не важны Вам звездочки и чины,

Вам бы лишь не допустить войны.

Будьте Вы всегда для нас здоровы,

Будьте крепки телом и душой,

И пусть в жизни лишь одной оковой

Будет свет в окне семьи большой.

Пусть гордится Украина своим войском,

Будем горды мы за всех своих орлов,

И пусть слава о казаке запорожском

Возродится доблестью страны сынов.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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