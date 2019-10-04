День животных 2019: забавные фото, как бы выглядело кино с котами в главных ролях

"Сегодня" подготовили смешную подборку, как выглядели бы постеры популярных фильмов с котами в главных ролях

4 октября отмечаем День животных 2019 Фото: bighappycat

4 октября отмечаем Всемирный день животных 2019. Этот праздник посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием человечеству об ответственности за "братьев наших меньших".

Поскольку тема котов является одной из самых растиражированных в интернете, "Сегодня" сделали забавную спецподборку на основе фото из паблика "Котий". Авторы этого ресурса показали, как бы выглядели постеры популярных фильмов, если бы в них снимались пушистики.

Если бы коты снимались в кино Фото: bighappycat Если бы коты снимались в кино Фото: bighappycat Если бы коты снимались в кино Фото: bighappycat Если бы коты снимались в кино Фото: bighappycat Если бы коты снимались в кино Фото: bighappycat Если бы коты снимались в кино Фото: bighappycat Если бы коты снимались в кино Фото: bighappycat Если бы коты снимались в кино Фото: bighappycat Если бы коты снимались в кино Фото: bighappycat Если бы коты снимались в кино Фото: bighappycat Если бы коты снимались в кино Фото: bighappycat Если бы коты снимались в кино Фото: bighappycat Если бы коты снимались в кино Фото: bighappycat 1/13

Интересные факты про котов

У владельцев кошек на 30 % снижается вероятность инфаркта или инсульта.

Кошки обычно правши, а вот коты – левши

Кошки очень чувствительны к вибрации. Они могут почувствовать толчки землетрясения на 10–15 минут раньше людей.

У кошек нет потовых желез по всему телу, как у людей. Они потеют только через лапы.

Кошек можно различить, как людей по отпечаткам пальцев, только у кошачьих это отпечаток носа.

Многие кошки способны найти путь домой, невзирая на расстояния. Такая способность называется "пси-путешествия".

Есть порода кошек, которая обожает воду. Это турецкий ван. Ее представители любят купаться из-за своей водонепроницаемой шерсти.

Самая популярная в мире порода – персидская кошка, потом идут мейн-куны и сиамцы.

Британцы и австралийцы считают встречу с черным котом большой удачей, тогда как в Европе и Северной Америке это, наоборот, считается плохим знаком.

Ранее "Сегодня" писали о том, как забавная реакция кота на свое отражение в зеркале умилила сеть. Кроме этого, мы рассказывали, как в Бельгии запретили кормить дворовых котов.

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