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День зимнего солнцестояния 2019: что нельзя делать 22 декабря

"Сегодня" пишут, как правильно провести День зимнего солнцестояния 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:21
22 декабря отмечаем День зимнего солнцестояния 2019 Фото: Toa Heftiba / Unsplash
22 декабря отмечаем День зимнего солнцестояния 2019
Фото: Toa Heftiba / Unsplash

День зимнего солнцестояния 2019 произойдет в воскресенье, 22 декабря. С этого дня ночи становятся короче, а Солнце становится ярче. Эксперты утверждают, что любой переходной период идеален для того, чтобы изменить свою жизнь, совершить важный поступок, принять серьезное решение. Однако 22 декабря есть и целый ряд запретов.

"Сегодня" пишут, как провести День зимнего солнцестояния 2019 и что ни в коем случае нельзя делать 22 декабря.

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День зимнего солнцестояния 2019: что нельзя делать

  • Накануне 22 декабря астрологи рекомендуют воздержаться от шумных гуляний, употребления алкоголя и вредной пищи. Сам день стоит провести дома, в кругу близких и родных людей.
  • Не надевайте грязную одежду и не проводите время в неубранной квартире.
  • В этот день нужно продолжать соблюдать Рождественский пост, отказываясь от жирной и мясной пищи.
  • На День зимнего солнцестояния нельзя оставаться одному дома. Проведите это время в кругу семьи, друзей или близких.
  • В этот день стоит быть щедрым и не жадничать.
  • Не стоит выяснять отношения в этом день, идти на конфликты и ругаться.
  • Не стоит давать в долг и брать в долг.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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