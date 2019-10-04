Депутаты-шимпанзе: забавная картина Бэнкси продана за 12 млн долларов

На полотне изображено заседание Палаты общин британского парламента

Картина уличного художника Бэнкси "Деградировавший парламент" (Devolved Parliament), на которой британские депутаты изображены как шимпанзе, продали на аукционе Sotheby’s за сумму почти в пятеро превышающую заявленную стоимость – 9,9 млн фунтов стерлингов (12 млн долларов). Об этом говорится в сообщении на странице Sotheby’s в Facebook.

Полотно изображает заседание Палаты общин британского парламента, однако вместо депутатов места на парламентских скамьях, галерее и даже в кресле спикера занимают шимпанзе и орангутаны. Обезьяны и крысы – сквозные образы в творчестве Бэнкси, который в 2003 году изобразил в облике шимпанзе королеву Великобритании Елизавету II.

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Любопытно, что название картины – Devolved Parliament – содержит игру слов. Термин devolved может означать деградацию и вырождение, однако словосочетание devolved parliament имеет также вполне безобидное юридическое значение. В Соединенном Королевстве он применяется к автономным законодательным собраниям Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, которым парламент Великобритании делегировал часть своих полномочий (этот процесс и называется деволюцией).

"Рекордная цена на картину Бэнкси установлена сегодня вечером на аукционе. Печально, что она мне уже не принадлежала", – написал Бэнкси в Instagram после торгов.

INSTAGRAM

Ранее самым дорогим произведением уличного художника считалась проданная в 2008 году за 1,87 млн долларов картина Дэмьена Херста с разноцветными точками.

Бэнкси – анонимный художник, не раз привлекающий внимание общественности своими граффити, которые появляются на улицах разных городов мира. Чаще всего его работы связаны с социальной проблематикой. Настоящее имя и подробности биографии Бэнкси точно неизвестны. Одни говорят, что под маской Бэнкси скрывается Робин Каннингем из Бристоля. Другие утверждают, что это британский музыкант Роберт Дель Ная. По третьей версии – это Джейми Хьюлетт, британский художник комиксов и основатель группы "Gorillaz".

Ранее "Сегодня" сообщали, что граффити Бэнкси с мальчиком, глотающим снег, продали за 130 тысяч долларов. Также мы писали про еще два рисунка Бэнкси, которые появились в центре Лондона в 2017 году.

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