Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Депутаты-шимпанзе: забавная картина Бэнкси продана за 12 млн долларов

На полотне изображено заседание Палаты общин британского парламента

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:55

Картина уличного художника Бэнкси "Деградировавший парламент" (Devolved Parliament), на которой британские депутаты изображены как шимпанзе, продали на аукционе Sotheby’s за сумму почти в пятеро превышающую заявленную стоимость – 9,9 млн фунтов стерлингов (12 млн долларов). Об этом говорится в сообщении на странице Sotheby’s в Facebook.

Полотно изображает заседание Палаты общин британского парламента, однако вместо депутатов места на парламентских скамьях, галерее и даже в кресле спикера занимают шимпанзе и орангутаны. Обезьяны и крысы – сквозные образы в творчестве Бэнкси, который в 2003 году изобразил в облике шимпанзе королеву Великобритании Елизавету II.

Смотрите видео: арт-выходка Бэнкси стала хитом сети

Любопытно, что название картины – Devolved Parliament – содержит игру слов. Термин devolved может означать деградацию и вырождение, однако словосочетание devolved parliament имеет также вполне безобидное юридическое значение. В Соединенном Королевстве он применяется к автономным законодательным собраниям Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, которым парламент Великобритании делегировал часть своих полномочий (этот процесс и называется деволюцией).

"Рекордная цена на картину Бэнкси установлена сегодня вечером на аукционе. Печально, что она мне уже не принадлежала", – написал Бэнкси в Instagram после торгов.

INSTAGRAM

Ранее самым дорогим произведением уличного художника считалась проданная в 2008 году за 1,87 млн долларов картина Дэмьена Херста с разноцветными точками.

Бэнкси – анонимный художник, не раз привлекающий внимание общественности своими граффити, которые появляются на улицах разных городов мира. Чаще всего его работы связаны с социальной проблематикой. Настоящее имя и подробности биографии Бэнкси точно неизвестны. Одни говорят, что под маской Бэнкси скрывается Робин Каннингем из Бристоля. Другие утверждают, что это британский музыкант Роберт Дель Ная. По третьей версии – это Джейми Хьюлетт, британский художник комиксов и основатель группы "Gorillaz".

Ранее "Сегодня" сообщали, что граффити Бэнкси с мальчиком, глотающим снег, продали за 130 тысяч долларов. Также мы писали про еще два рисунка Бэнкси, которые появились в центре Лондона в 2017 году.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Загадка Бэнкси: таинственный художник мог засветится на телевидении (видео) Бэнкси нарисовал крысу в аэропорту Лондона: что это значит В Париже украли работу Бэнкси, посвященную жертвам теракта Граффити Бэнкси с мальчиком, глотающим снег, продали за 130 тысяч долларов
видео Великобритания картина Бэнкси аукционы
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Доктор Комаровский в пух и прах разнес самую популярную мазь
Доктор Комаровский в пух и прах разнес самую популярную мазь
Что семья Димаша подарила Крутому, выяснилось на шоу у Малахова
Что семья Димаша подарила Крутому, выяснилось на шоу у Малахова
Обзор Nokia 6: HMD наконец смогла?
Обзор Nokia 6: HMD наконец смогла?

Популярные статьи

Сегодня, 06:18Fun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Сегодня, 04:58Fun

Девушка оскандалилась из-за "крошечного бикини" на фото

Вчера, 14:04Шоу-бизнес

Подготовка к фотосессии: дочь Анастасии Заворотнюк заинтриговала публику

Вчера, 12:01Fun

Забавное ограбление котами холодильника попало на видео

Вчера, 11:15Шоу-бизнес

Брэд Питт вынудил Анджелину Джоли пойти с ним под венец – СМИ

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на 3 октября: все знаки зодиака

Вчера, 04:58Fun

"Интимная поза" возлюбленных в самолете шокировала сеть: фото

2 октябряШоу-бизнес

Рак у Анастасии Заворотнюк: "Дворецкий Константин" прокомментировал ситуацию

2 октябряШоу-бизнес

"Моя булочка": Санта Димопулос показала новорожденную дочь

2 октябряШоу-бизнес

"Я слишком долго молчал": принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид

2 октябряFun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

2 октябряПсихология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

2 октябряFun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

1 октябряШоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

1 октябряШоу-бизнес

Кто родил детей Сергея Лазарева: названо вероятное имя

1 октябряFun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Снова беременна? Оля Полякова засветила округлившийся животик
Снова беременна? Оля Полякова засветила округлившийся животик
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Трасса будущего - такое покрытие заменит асфальт
Трасса будущего - такое покрытие заменит асфальт
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
Один стакан этого напитка в день улучшит работу вашего мозга
Один стакан этого напитка в день улучшит работу вашего мозга
Топ-2 Два варианта планирования миниатюрной квартиры 36 кв. М
Топ-2 Два варианта планирования миниатюрной квартиры 36 кв. М