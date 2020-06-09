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"Деревню-призрак" XII века поднимут со дна озера: невероятные фото

Сегодня, 09:20

Бывший населенный пункт называют призраком, так как с момента затопления его видели всего четыре раза

В Италии хотят осушить озеро Вальи, чтобы показать туристам подводную деревню XII века – Фабрике ди Кареджине. Местные чиновники задумались о том, чтобы в 2021 году сделать эту местность туристической достопримечательностью, сообщает CNN.

Фабрике ди Кареджине – маленькое селение в Тоскане, построенное еще в раннем Средневековье. В XX веке оно сохраняло за собой статус деревни до тех пор, пока в 1946 году региону не потребовалась гидроэлектростанция. Для ее строительства нужен был большой резервуар с водой, поэтому деревню (31 дом, где проживало 146 человек) затопили и на ее месте создали искусственное озеро Вальи. Местные жители были переселены в ближайшую коммуну Вальи-Сотто.

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Деревню называют призраком, так как с момента затопления ее видели всего четыре раза – озеро осушали для ремонта ГЭС. Это было в 1958, 1974, 1983 и 1994 годах. В данный момент древний городок все же можно частично увидеть: над водой выступают верхушки некоторых домов и церковь Святого Теодора. Несмотря на длительное затопление, там также сохранилось кладбище.

Дочь экс-главы муниципалитета Лоренца Джорджи отметила, что озеро Вальи могут полностью осушить уже в 2021 году.

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Напомним, на месте древнего мексиканского города Кулуба в ходе археологических раскопок обнаружены руины большого дворца, который был возведен более тысячи лет назад во времена расцвета цивилизации майя.

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