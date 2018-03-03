Деревья в шарфиках: украинка создает природные арт-объекты

Сегодня, 20:49

Этот вид стрит-арта пришел в Украину из США

 


Жительница Черновцов Нина Заболотная создает природные арт-объекты, одевая деревья в яркие вязанные шарфики.

Первое дерево женщина обвязала шарфиком во дворе под своим окном. Делала это ночью, ведь боялась осуждения соседей.

"Я не знала поймут меня, или не поймут. Я сделала одно дерево, а утром смотрела как люди реагируют. Людям нравилось, они подходили фотографировались, дети улыбались, подходили и ручками трогали, думали, что это окрашенные, а это тепленькое, ткань", – говорит она.

В ярн-бомбинге(так называется это уличное искусство – ред.), как утверждает Нина, нет ничего сложного.

"Это старые вещи, которые уже не необходимы, старые шарфики. Просто отрезаю, комбинирую, замеряя деревья, сшиваю, а потом сшиваю на деревьях и все", – отмечает она.

Такой вид стрит-арта начали в Соединенных Штатах еще 15 лет назад. Уличные мастера обвязывают не только деревья, но и памятники, столбы и даже телефонные будки.

Нина же к весне планирует добавить красок на детских площадках и на аллеях.

"Зимой это уют и тепло. Для детей это улыбка, развивает в них фантазию, а взрослые начинают мыслить более креативно. И я дарю людям позитив", – говорит художница.

Ранее мы писали, что в Киеве появилось милое граффити с хорьком.
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Источник:

"Сегодня"

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