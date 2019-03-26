Дерзкое похищение кричащей невесты сняли на видео
Ролик появился в Instagram и сразу же стал очень популярным
В российском Владикавказе на видео попала дерзкая кража невесты. Ролик появился в Instagram и сразу же стал очень популярным. За пару дней запись набрала 24 тысячи просмотров, тысячу лайков и сотни комментариев.
На видео показано, как двое парней подбегают к стоящей на тротуаре горожанке, накидают на нее бурку и тащат в припаркованный неподалеку автомобиль. Девушка закричала, но на помощь ей так никто не пришел.
"Хорошо хоть не уронили", "Когда прекратятся эти идиотические кадры?", "Вовремя, в назначенный час, голос – показуха", "Ну нормально, че. Не уронили, не облапали. Работает профессионал", – пишут пользователи соцсетей.
Напомним, девушка после необычного признания ушла к брату будущего жениха. Кроме этого, мы сообщали, что состоялась "самая необычная свадьба в мире": в платье невесты на похоронах. Также мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото.
Смотрите видео: в России сняли на видео неудачное похищение невесты
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