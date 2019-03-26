Дерзкое похищение кричащей невесты сняли на видео

Ролик появился в Instagram и сразу же стал очень популярным

Похищение невесты в России рассмешило сеть Фото: Depositphotos

В российском Владикавказе на видео попала дерзкая кража невесты. Ролик появился в Instagram и сразу же стал очень популярным. За пару дней запись набрала 24 тысячи просмотров, тысячу лайков и сотни комментариев.

На видео показано, как двое парней подбегают к стоящей на тротуаре горожанке, накидают на нее бурку и тащат в припаркованный неподалеку автомобиль. Девушка закричала, но на помощь ей так никто не пришел.

Читайте также Невеста на свадьбе получила пулю, но продолжила торжество

"Хорошо хоть не уронили", "Когда прекратятся эти идиотические кадры?", "Вовремя, в назначенный час, голос – показуха", "Ну нормально, че. Не уронили, не облапали. Работает профессионал", – пишут пользователи соцсетей.



INSTAGRAM 24 Мар 2019 в 12:01 PDT

Напомним, девушка после необычного признания ушла к брату будущего жениха. Кроме этого, мы сообщали, что состоялась "самая необычная свадьба в мире": в платье невесты на похоронах. Также мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото.

Смотрите видео: в России сняли на видео неудачное похищение невесты

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram