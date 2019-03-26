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Дерзкое похищение кричащей невесты сняли на видео

Ролик появился в Instagram и сразу же стал очень популярным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20
Похищение невесты в России рассмешило сеть
Похищение невесты в России рассмешило сеть
Фото: Depositphotos

В российском Владикавказе на видео попала дерзкая кража невесты. Ролик появился в Instagram и сразу же стал очень популярным. За пару дней запись набрала 24 тысячи просмотров, тысячу лайков и сотни комментариев.

На видео показано, как двое парней подбегают к стоящей на тротуаре горожанке, накидают на нее бурку и тащат в припаркованный неподалеку автомобиль. Девушка закричала, но на помощь ей так никто не пришел.

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"Хорошо хоть не уронили", "Когда прекратятся эти идиотические кадры?", "Вовремя, в назначенный час, голос – показуха", "Ну нормально, че. Не уронили, не облапали. Работает профессионал", – пишут пользователи соцсетей.
 

INSTAGRAM

Напомним, девушка после необычного признания ушла к брату будущего жениха. Кроме этого, мы сообщали, что состоялась "самая необычная свадьба в мире": в платье невесты на похоронах. Также мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото

Смотрите видео: в России сняли на видео неудачное похищение невесты

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