Дерзкое похищение крокодилом свиньи попало на видео
Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете
Инструктор по пилотированию Сэм Арнольд из австралийского пригорода Таунсвилла снял на видео гребнистого крокодила, которой поймал и унес с собой свинью. Об этом сообщает издание Daily Mail.
На отснятых с вертолета кадрах показано, как рептилия плывет в заболоченной местности, держа в пасти только что убитую дикую свинью. По словам Арнольда, в это время года хищники часто выходят на берег, чтобы погреться на солнце и добыть себе пищу. Однако он впервые видел такого огромного крокодила.
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Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они могут жить как в пресной, так и в соленой воде. Гребнистые крокодилы воспринимают человека как добычу и нападают как в воде, так и на суше.
Ранее "Сегодня" писали о жительнице Флориды, которая сообщила, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор. Кроме этого, мы рассказывали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов.
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