Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дерзкое похищение крокодилом свиньи попало на видео

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:49
Крокодил стащил свинью с берега и уплыл с ней
Крокодил стащил свинью с берега и уплыл с ней
Фото: Pixabay

Инструктор по пилотированию Сэм Арнольд из австралийского пригорода Таунсвилла снял на видео гребнистого крокодила, которой поймал и унес с собой свинью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На отснятых с вертолета кадрах показано, как рептилия плывет в заболоченной местности, держа в пасти только что убитую дикую свинью. По словам Арнольда, в это время года хищники часто выходят на берег, чтобы погреться на солнце и добыть себе пищу. Однако он впервые видел такого огромного крокодила.

Смотрите видео: женщина столкнулась на кухне с гигантским аллигатором

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они могут жить как в пресной, так и в соленой воде. Гребнистые крокодилы воспринимают человека как добычу и нападают как в воде, так и на суше.

Ранее "Сегодня" писали о жительнице Флориды, которая сообщила, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор. Кроме этого, мы рассказывали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Авантюрист устроил заплыв с огромным аллигатором: видео В Чикаго мужчина на удочку поймал за хвост крокодила В Симферополе нашли головы крокодилов Как это возможно? Питон на фото полностью проглотил крокодила
видео курьез крокодил свинья кабан
Реклама

Новости партнеров

Как с помощью простых вещей сделать шикарный интерьер
Как с помощью простых вещей сделать шикарный интерьер
Секреты зонирования комнаты: чего точно не стоит делать
Секреты зонирования комнаты: чего точно не стоит делать
Что такое «золотой час» после родов и почему он так важен?
Что такое «золотой час» после родов и почему он так важен?
Можно ли арбуз детям, с какого возраста, сколько
Можно ли арбуз детям, с какого возраста, сколько

Популярные статьи

Вчера, 19:03Техно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

Вчера, 13:09Travel

Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

Вчера, 10:28Fun

Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

19 августаEvents

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

19 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

19 августаFun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

19 августаFun

Жених после свадьбы забыл имя невесты

19 августаШоу-бизнес

День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

19 августаШоу-бизнес

Стоимость впечатляет: во сколько Алине Гросу обошлась свадьба

19 августаFun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

19 августаFun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

19 августаFood

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

19 августаТехно

Эксперты назвали ТОП-4 лучших смартфона лета

19 августаFood

Яблочный Спас 2019: лучшие рецепты шарлотки к празднику

18 августаШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

Новости партнеров

Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Как спастись от духоты в жару: 10 простых советов
Как спастись от духоты в жару: 10 простых советов
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Дорога из солнечных панелей
Дорога из солнечных панелей
11 ошибок, которые следует избегать при выборе штор
11 ошибок, которые следует избегать при выборе штор
Эфирные масла в помощь очистке воздуха: 7 рецептов
Эфирные масла в помощь очистке воздуха: 7 рецептов
Холодильник на блокчейне: новое решение от Bosch
Холодильник на блокчейне: новое решение от Bosch
Топ-7 простых шагов: Делаем дом уютнее
Топ-7 простых шагов: Делаем дом уютнее