Дерзкое похищение крокодилом свиньи попало на видео

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете

Крокодил стащил свинью с берега и уплыл с ней Фото: Pixabay

Инструктор по пилотированию Сэм Арнольд из австралийского пригорода Таунсвилла снял на видео гребнистого крокодила, которой поймал и унес с собой свинью. Об этом сообщает издание Daily Mail.



На отснятых с вертолета кадрах показано, как рептилия плывет в заболоченной местности, держа в пасти только что убитую дикую свинью. По словам Арнольда, в это время года хищники часто выходят на берег, чтобы погреться на солнце и добыть себе пищу. Однако он впервые видел такого огромного крокодила.

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Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они могут жить как в пресной, так и в соленой воде. Гребнистые крокодилы воспринимают человека как добычу и нападают как в воде, так и на суше.

Ранее "Сегодня" писали о жительнице Флориды, которая сообщила, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор. Кроме этого, мы рассказывали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов.

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