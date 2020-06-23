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Десятиметровый позвоночник неизвестного животного обнаружили на пляже: фото

Сегодня, 13:28

В ближайшее время специальные службы займутся исследованием находки

Тони Хэнкок из австралийского штата Новый Южный Уэльс обнаружил на пляже Вонбойн (Wonboyn) десятиметровый позвоночник неизвестного животного. В ближайшее время специальные службы займутся исследованием находки и направят образцы ДНК млекопитающего в лабораторию. Об этом сообщает ABC.

На пляже в Австралии нашли останки горбатого кита
На пляже в Австралии нашли останки горбатого кита
Фото: Tony Hancock

Очевидец рассказывает, что никогда не видел ничего подобного и предположил, что это существо убили и съели акулы. "Я еще издалека почувствовал запах гнили и заметил странный объект. Когда я подошел поближе, я понял, что это огромные кости", – сказал он.

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Исследователь Дэвид Доннели сообщил, что для установления вида ученым предстоит взять образцы ДНК, оставшиеся на костях. Он рассказал, что каждый позвонок кита весит около десяти килограммов. Найти кости кита – большая редкость, поэтому они представляют большой научный интерес.

Сотрудники местной службы по охране дикой природы предположили, что позвоночник принадлежал горбатому киту. Эти киты ежегодно приплывают в воды Австралии для размножения.

Смотрите видео, как в Красном море нашли невиданного ранее жителя:

Напомним, в Бразилии посреди леса нашли огромного мертвого кита. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как серый кит заплыл на курорте Montage Laguna Beach.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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