Десятиметровый позвоночник неизвестного животного обнаружили на пляже: фото

В ближайшее время специальные службы займутся исследованием находки

Тони Хэнкок из австралийского штата Новый Южный Уэльс обнаружил на пляже Вонбойн (Wonboyn) десятиметровый позвоночник неизвестного животного. В ближайшее время специальные службы займутся исследованием находки и направят образцы ДНК млекопитающего в лабораторию. Об этом сообщает ABC.

На пляже в Австралии нашли останки горбатого кита Фото: Tony Hancock

Очевидец рассказывает, что никогда не видел ничего подобного и предположил, что это существо убили и съели акулы. "Я еще издалека почувствовал запах гнили и заметил странный объект. Когда я подошел поближе, я понял, что это огромные кости", – сказал он.

Исследователь Дэвид Доннели сообщил, что для установления вида ученым предстоит взять образцы ДНК, оставшиеся на костях. Он рассказал, что каждый позвонок кита весит около десяти килограммов. Найти кости кита – большая редкость, поэтому они представляют большой научный интерес.

Сотрудники местной службы по охране дикой природы предположили, что позвоночник принадлежал горбатому киту. Эти киты ежегодно приплывают в воды Австралии для размножения.

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Напомним, в Бразилии посреди леса нашли огромного мертвого кита. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как серый кит заплыл на курорте Montage Laguna Beach.

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