Детеныш обезьяны отчаянно пытался разбудить погибшую мать: видео

Инцидент произошел в индийском штате Ассам

В индийском штате Ассам посетители заповедного леса сняли на видео трогательные кадры: детеныш золотого лангура отчаянно пытался разбудить убитую электрическим током мать. На видео с животными обратило внимание издание Daily Mail (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

Как пишет таблоид, инцидент произошел в среду, 12 февраля. Детеныш обезьяны пытался разбудить мертвую мать. Животное прыгало вокруг нее, обнюхивало ее тело и испуганно смотрело на собравшихся вокруг людей.

На коротком ролике также показано, как в темноте двое мужчин положили тело обезьяны на ткань и унесли. Дальнейшая судьба детеныша неизвестна.

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Золотой лангур – вид приматов из семейства мартышковых. Длина тела золотого лангура составляет от 49 до 72 сантиметров, а длина хвоста от 71 до 94 сантиметров. Масса тела – 9,5 – 12 кг. Окраска шерсти варьирует от кремового до золотисто-желтого цвета, приобретая зимой красноватый оттенок. Вид распространён на западе индийского штата Ассам, а также в Бутан.

Напомним, ранее в Twitter юзеры опубликовали забавный ролик, на котором обезьяна просматривает на смартфоне видеозаписи и фотографии в социальной сети Instagram. Обнародованные кадры набрали свыше шести миллионов просмотров. Кроме этого, "Сегодня" писали, как шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага".

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