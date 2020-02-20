Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Детеныш обезьяны отчаянно пытался разбудить погибшую мать: видео

Инцидент произошел в индийском штате Ассам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:58

В индийском штате Ассам посетители заповедного леса сняли на видео трогательные кадры: детеныш золотого лангура отчаянно пытался разбудить убитую электрическим током мать. На видео с животными обратило внимание издание Daily Mail (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

Как пишет таблоид, инцидент произошел в среду, 12 февраля. Детеныш обезьяны пытался разбудить мертвую мать. Животное прыгало вокруг нее, обнюхивало ее тело и испуганно смотрело на собравшихся вокруг людей.

На коротком ролике также показано, как в темноте двое мужчин положили тело обезьяны на ткань и унесли. Дальнейшая судьба детеныша неизвестна.

Читайте также:
Трогательная встреча обезьяны с детенышем попала на видео

Золотой лангур – вид приматов из семейства мартышковых. Длина тела золотого лангура составляет от 49 до 72 сантиметров, а длина хвоста от 71 до 94 сантиметров. Масса тела – 9,5 – 12 кг. Окраска шерсти варьирует от кремового до золотисто-желтого цвета, приобретая зимой красноватый оттенок. Вид распространён на западе индийского штата Ассам, а также в Бутан.

Читайте также:
Скорбящая обезьяна-мать с мертвым детенышем на руках покорила сеть

Напомним, ранее в Twitter юзеры опубликовали забавный ролик, на котором обезьяна просматривает на смартфоне видеозаписи и фотографии в социальной сети Instagram. Обнародованные кадры набрали свыше шести миллионов просмотров. Кроме этого, "Сегодня" писали, как шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Харькове опять ловят сбежавшую обезьяну: видео Трогательная встреча обезьяны с детенышем попала на видео Известная обезьяна-беглянка из Винницы родила малыша: трогательные фото
видео Индия обезьяна невероятное
Реклама

Популярные статьи

Вчера, 18:25Психология

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

Вчера, 10:16Fun

19-летний парень откопал древний клад возрастом две тысячи лет: фото

Вчера, 10:05Food

Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

18 февраляСтиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды сезона весна-лето

18 февраляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

18 февраляEvents

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

18 февраляFood

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

18 февраляТехно

Мороз и Tesla: с какими проблемами сталкиваются владельцы электромобилей

17 февраляFun

Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

17 февраляEvents

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

17 февраляFun

Щенок чихуахуа подружился с голубем: забавные фото и видео

17 февраляШоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

17 февраляТехно

Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

17 февраляFun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

17 февраляWellness

Лунный календарь стрижек на март 2020: когда можно стричь волосы

17 февраляТехно

Удалить немедленно: Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10