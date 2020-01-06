Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты

"Сегодня" подготовили для вас самые забавные тексты

Рождество 2020 отмечаем 7 января Фото: etnolog.org.ua

Колядовать в Украине начинают на Сочельник, вечером 6 января, после восхода первой звезды. "Сегодня" предлагают вам приобщить ребенка к традициям празднования Рождества и вместе выучить одну или несколько простых и коротких колядок.

Детские колядки на Рождество 2020: короткие тексты

Коляда, коляда, пригласите со двора!

В хату к вам сейчас придем

И станцуем, и споем.

Хозяев прославляем,

Счастья им желаем!

Коляда, коляда, вам – забава, нам – еда.

Не скупитесь, поделитесь, вот мешок, пирог – сюда!

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

***

Добрый вечер добрым людям!

Пусть веселым праздник будет.

С Рождеством вас поздравляем.

Счастья, радости желаем!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрым людям на здоровье!

***

Воробушек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы застилайте,

Гостей принимайте,

Рождество встречайте!

Веселые колядки для детей

Коляда, коляда,

В светлый день Рождества!

Тетенька добренька,

Пирожка-то сдобненька

Не режь, не ломай,

Поскорее подавай,

Двоим, троим,

Давно стоим,

Да не выстоим!

Печка-то топиться,

Пирожка-то хочется!

6 января – Рождественский сочельник Фото: etnolog.org.ua

***

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

Хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом

Со всем родом!

***

К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку дай,

А взамен же получай,

Богатство, счастье и тепло,

Господь пошлет тебе его,

Так что щедростью задайся,

На нас ни в чем не обижайся!

Короткие колядки для детей

Коляда заглянула к вам в дом,

Поздравляем с Рождеством!

Добра в мешок нам насыпай,

А взамен ты ожидай

Богатства, счастья и тепла,

Господь пришлет всего сполна.

***

Коляд, коляд, колядушек –

Хорош с медком оладушек!

А без меду – не таков,

Дайте, тетя, пирогов!

Рождество Христово 2020 отмечаем 7 января Фото: etnolog.org.ua

***

Пришли поздравить с Рождеством,

Постучались к вам с добром,

Подарите нам немного,

Вы вкусняшек на дорогу,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб дорогу к вам нашло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Чтобы горя дом не знал!

Простые детские колядки

Наши славны колядушки

Пропоем вам прямо в ушки.

Дайте сладких угощений,

Чтоб Господь послал везений.

Дайте денежек на сдачу,

И в новый год придет удача.

С Рождеством вас поздравляем!

Счастья, здоровья, богатства желаем.

***

Так принято на белом свете

Много-много лет подряд

В тихий рождественский вечер

Ангелы с небес сюда летят.

Они Иисуса прославляют

Благословляют каждый дом

Всех с новым годом поздравляю

И со счастливым рождеством!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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