Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты
"Сегодня" подготовили для вас самые забавные тексты
Колядовать в Украине начинают на Сочельник, вечером 6 января, после восхода первой звезды. "Сегодня" предлагают вам приобщить ребенка к традициям празднования Рождества и вместе выучить одну или несколько простых и коротких колядок.
Коляда, коляда, пригласите со двора!
В хату к вам сейчас придем
И станцуем, и споем.
Хозяев прославляем,
Счастья им желаем!
Коляда, коляда, вам – забава, нам – еда.
Не скупитесь, поделитесь, вот мешок, пирог – сюда!
Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:
***
Добрый вечер добрым людям!
Пусть веселым праздник будет.
С Рождеством вас поздравляем.
Счастья, радости желаем!
Щедрый вечер, добрый вечер!
Добрым людям на здоровье!
***
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!
- Веселые колядки для детей
Коляда, коляда,
В светлый день Рождества!
Тетенька добренька,
Пирожка-то сдобненька
Не режь, не ломай,
Поскорее подавай,
Двоим, троим,
Давно стоим,
Да не выстоим!
Печка-то топиться,
Пирожка-то хочется!
***
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам,
Хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом
Со всем родом!
***
К нам пришла коляда,
Накануне Рождества,
Ты добра нам в руку дай,
А взамен же получай,
Богатство, счастье и тепло,
Господь пошлет тебе его,
Так что щедростью задайся,
На нас ни в чем не обижайся!
- Короткие колядки для детей
Коляда заглянула к вам в дом,
Поздравляем с Рождеством!
Добра в мешок нам насыпай,
А взамен ты ожидай
Богатства, счастья и тепла,
Господь пришлет всего сполна.
***
Коляд, коляд, колядушек –
Хорош с медком оладушек!
А без меду – не таков,
Дайте, тетя, пирогов!
***
Пришли поздравить с Рождеством,
Постучались к вам с добром,
Подарите нам немного,
Вы вкусняшек на дорогу,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб дорогу к вам нашло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Чтобы горя дом не знал!
- Простые детские колядки
Наши славны колядушки
Пропоем вам прямо в ушки.
Дайте сладких угощений,
Чтоб Господь послал везений.
Дайте денежек на сдачу,
И в новый год придет удача.
С Рождеством вас поздравляем!
Счастья, здоровья, богатства желаем.
***
Так принято на белом свете
Много-много лет подряд
В тихий рождественский вечер
Ангелы с небес сюда летят.
Они Иисуса прославляют
Благословляют каждый дом
Всех с новым годом поздравляю
И со счастливым рождеством!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.