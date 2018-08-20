"Детям больше не нужна": украинка уехала из России и восемь лет живет на улице в Киеве

Нина Петровна потрясла сеть историей своей жизни

Нина Петровна. Фото: instagram.com/suka_zhizn

В Instagram киевлянин создал страницу под названием suka_zhizn от имени людей, без жилья, и тех, кто нуждается в финансовой помощи. Так автор решил привлечь внимание к тем, кто волей несчастного случая оказался на улице или попал в тяжелую жизненную ситуацию.

Предлагаем вам ознакомиться с историей Нины Петровны. Ей 66 лет и она с мужем уже почти восемь лет живет на улице.

"Все началось, когда я со своим первым мужем по программе переселения уехала из своего Киева в глубинку России, рассказывает женщина. – Это было еще при Союзе и наши дела пошли хорошо, у нас почти ферма своя уже была. А потом понеслось, Союз развалился, власть сменилась, все пошло плохо, скот уже не разводили, а убивали, чтобы прокормить себя и детей. Спустя год такой жизни моего мужа убили. Как раз перед этим мы купили дом для детей. Денег не было, дети учились уже, и мне пришлось уехать к маме в Киев. Потом мы познакомились с моим нынешним мужем Сережей".

Нина Петровна вспоминает, что вскоре после переезда ее мама умерла. И они с мужем решили продать квартиру и купить домик под городом:

"Нас кинули. Мы остались без квартиры и без дома. Через неделю жизни на улице у нас украли и вещи с документами. В Россию назад я ехать не хочу, да и с детьми связаться уже несколько лет не выходит. Не могу сказать, что мы сильно им нужны, я правда пыталась с ними связаться, чтобы не жить так. Доживем тут с мужем как-то, сколько нам уже осталось".

Напомним, сводный брат Дженнифер Энистон живет на улице. Судя по свежим снимкам ее младшего сводного брата Алекса, он живет даже не в разбитом минивэне, как еще пару лет назад, а практически на улице.

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