Девочка нашла на елке незапланированный родителями сюрприз: фото

В США семья купила рождественское дерево, а через неделю обнаружила там неожиданную находку

Семья купила елку с живой совой Фото: Tatiana Predeina / Unsplash

Кэти Макбрайд Ньюман из американского штата Джорджия купила поставила у себя дома трехметровую рождественскую елку. Женщина вместе со своей 10-летней дочерью украсила дерево, а через неделю девочка обнаружила на елке живую сову. "Мама, это украшение меня напугало", – сказал ребенок и расплакался, пишет издание The Independent.

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Американцы открыли все окна и двери в гостиной, где стоит рождественское дерево, для того, чтобы сова вылетела. Однако птица не захотела покидать насиженное место. Тогда Макбрайд Ньюман позвонили в центр охраны природы и попросили помочь отправить сову в естественную среду обитания. Специалисты сняли птицу с дерева, посадили ее в специальную коробку-переноску и выпустили на волю.

В США на новогодней елке нашли сову Фото: skystatement.com

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