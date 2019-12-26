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Девочка нашла на елке незапланированный родителями сюрприз: фото

В США семья купила рождественское дерево, а через неделю обнаружила там неожиданную находку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:42
Семья купила елку с живой совой Фото: Tatiana Predeina / Unsplash
Семья купила елку с живой совой
Фото: Tatiana Predeina / Unsplash

Кэти Макбрайд Ньюман из американского штата Джорджия купила поставила у себя дома трехметровую рождественскую елку. Женщина вместе со своей 10-летней дочерью украсила дерево, а через неделю девочка обнаружила на елке живую сову. "Мама, это украшение меня напугало", – сказал ребенок и расплакался, пишет издание The Independent.

Смотрите видео о том, как сделать новогодние игрушки своими руками:

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Американцы открыли все окна и двери в гостиной, где стоит рождественское дерево, для того, чтобы сова вылетела. Однако птица не захотела покидать насиженное место. Тогда Макбрайд Ньюман позвонили в центр охраны природы и попросили помочь отправить сову в естественную среду обитания. Специалисты сняли птицу с дерева, посадили ее в специальную коробку-переноску и выпустили на волю.

В США на новогодней елке нашли сову
В США на новогодней елке нашли сову
Фото: skystatement.com

Кроме этого, "Сегодня" делились пошаговой инструкцией, как сделать рождественский венок. Кроме этого, мы писали, как звезды украшают новогоднюю елку, чтобы год был удачным.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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